ريال مدريد ضد رايو فاييكانو: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 2 × 0 رايو فاييكانو

مباشر، لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

39' أووووووووووووه بنزيما يهدر فرصة الهدف الثالث! تسديدة قوووية من فينسيوس، حارس رايو فاييكانو يتصدى لها وتصل لبنزيما الذي يسددها برأسه ولكن الكرة تعلو العارضة

38' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بنزيما يحرز الهدف الثاني للريال، عررضية رائعة من ألابا وخروج خاطئ من حارس ديميتيريفسكي، ليسددها بنزيما في الشِباك بكل سهولة

36' أوووووووووووه عرررضية أخرى من كارباخال تصل إلى فينسيوس الذي يسدد الكرة ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

34' عرررررضية رائعة من كارباخال تصل إلى بنزيما الذي كان يتواجد على الجهة اليسرى، الفرنسي يحاول لعبها في المرمى من لمسة واحدة ولكنها تعلو العارضة

28' بطاقة صفراء على توني كروس لعرقلة لاعب رايو فاييكانو

23' أوووووووه محاولة خطيرررة من أسينسيو ولكن حارس رايو فاييكانو يمسك بالكرة

20' أووووووووه عررضية رائعة لرايو بقدم جارسيا، تصل إلى نتيكا الذي يسددها برأسه ولكن كورتوا يمسك بالكرة

16' عرررضية من الجهة اليسرى بقدم أسينسيو ولكن دفاع رايو يشتتها لضربة ركنية

13' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كروس يحرز الهدف الأول لريال مدريد! تمريرة طولية ينقض عليها فينسيوس بشكل رائع، يمرر إلى أسينسيو الذي يلعب عرررضية إلى كروس، والألماني يسدد الكرة في الشِباك

4' هدف ملغي لريال مدريد بسبب وجود كريم بنزيما الذي مرر الكرة لفينسيوس في حالة تسلل

1 ' أوووووووه خطيرة لرايو فاييكانو! تمريرة رائعة إلى ألفارو ريفيرا الذي كسر مصيدة التسلل، انطلق وسدد! ولكن الكرة تمر بجوار القائم

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ميندي - ألابا - ميليتاو - كارباخال

كامافينجا - كاسيميرو - كروس

فينسيوس - بنزيما - أسينسيو





تشكيل رايو فاييكانو:

قرر المدرب كوديه اللعب بالتشكيل التالي:

التشكيل| 4-2-3-1

ديميتيريفسكي

فران جارسيا - ماروغان - سافليجيتش - باليو

لوينجو - كوميسانا

ريفيرا - تريجو - بالاجان

نتيكا









يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بالصدارة بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد الذي يتصدر الترتيب مؤقتًا ويأتي الملكي خلفه بفارق نقطة، في المقابل يسعى رايو فاييكانو لتحقيق مفاجأة أخرى مثل تلك التي حققها منذ أسابيع قليلة عندما تفوق على برشلونة بهدف نظيف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد ضد رايو فاييكانو في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2021-22 والتي تقام على ملعب "ساننياجو برنابيو".