ريال مدريد ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة × ريال مدريد

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تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - ناتشو - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

تشكيل برشلونة:

قرر تشافي اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4- 3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - داني ألفيس

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي

فيران توريس - لوك دي يونج - عثمان ديمبيلي

في المقابل يتواجد برشلونة في بطولة السوبر بعد أن فاز بكأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، ويسعى تشافي للفوز بأولى بطولاته مع البلاوجرانا كمدرب، من أجل استعادة هيبة الفريق ونمو شخصية الفريق الذي يعاني منذ سنوات، ولكن سيتعين عليه أولًا قهر الملكي في الكلاسيكو للتأهل للنهائي.

يدخل ريال مدريد المباراة بصفته وصيف النسخة السابقة من الدوري، ويمر الملكي بحالة فنية رائعة منذ عودة كارلو أنشيلوتي، حيث يحتل الفريق صدارة النسخة الحالية من الليجا، وكان قد وصل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال بعد تصدر مجموعته أيضًا، ويبدو المرشح الأبرز للفوز.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، في كلاسيكو الأرض الذي سيُقام في إطار دور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر الإسباني 2021، على ملعب الملك فهد بالرياض.