ريال مدريد ضد أوساسونا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023

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ريال مدريد × ريال أوساسونا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

تشكيل ريال مدريد

يبدأ أنشيلوتي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أندري لونين

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - أنطونيو روديجير - داني كارباخال

توني كروس - أوريلين تشاوميني - داني سيبايوس

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو جوس

تشكيل أوساسونا

يبدأ أراساتي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

سيرجيو هيريرا

خوان كروز - ديفيد جارسيا - أوناي جارسيا - إجناسيو فيدال

داركو براساناك - لوكاس تورو - جون مونكايولا

موا جوميز - كيكي - عبد الصمد الزلزولي

يسعى المرينجي لمواصلة الانتصارات والانفراد بالصدارة وتحقيق الفوز السابع على التوالي للوصول إلى النقطة 21، في حين أن أوساسونا يحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة ويسعى لاستمرار النتائج الجيدة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ريال مدريد ضد ريال أوساسونا في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، على ملعب سانتياجو برنابيو.