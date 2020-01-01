ريال مدريد ضد إسبانيول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة 32 من الدوري الإسباني 2019-2020، والتي تقام على ملعب كورنيا البرات

إسبانيول 0 × 0 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

10' راموس يمسك رأسه ويجلس على الأرض ويبدو أن ذلك من تأثير تسديدة كاسيميرو.

10' الكرة تسقط أمام كاسيميرو فيرسل تسديدة من يسار منطقة الجزاء يضع راموس رأسه أمامه ليحولها للمرمى، لكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى.

9' خطأ لريال مدريد من أمام منطقة الجزاء على اليمين ينفذه كروس بعرضية يبعدها الدفاع.

8' كرة ماكرة من كاسيميرو من وسط الميدان تبحث عن الطريق لمرمى لوبيز المتقدم أمام مرماه، لكن حارس الريال السابق يعود للكرة ويمسكها على مرتين.

6' تدرج بالكرة من إسبانيول حتى تصل لداردير في يسار منطقة الجزاء، فيرسلها لوو لي في يمين المنطقة ليرسل الصيني عرضية أرضية يبعدها دفاع الملكي.

5' بداية قوية من إسبانيول الذي يقوده روفيتي اليوم بع إقالة أبيلاردو بالأمس.

3' عرضية أرضية خطييييييرة من اليمين عن طريق وو لي، يقابلها داردير بتسديدة قوية تصطدم بكارباخال ثم ترتد الكرة وتصطدم به وتخرج إلى ضربة مرمى.

1' بداية الشوط الأول والمباراة..

تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيللا التالي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

إيدين هازارد - كريم بنزيما - إيسكو

's starting XI to ake on Espanyol



Can they return to the top of ? 🤔 pic.twitter.com/kiPeb0w19W — Goal (@goal) June 28, 2020

تشكيل إسبانيول:

سيدخل إسبانيول المباراة بمدربه الذي كان المدير الرياضي حتى يوم أمس فرانشيسكو روفيتي..

التشكيل | 4-4-2

دييجو لوبيز

ديداك فيلا - لياندرو كابريرا - بيرنردو إسبينوزا - فيكتور جوميز

سيرجي داردير - دافيد لوبيز - مارك روكا - أدريان إمباربا

وو لي - راؤول دي توماس

ولترتيب هدافي الدوري الإسباني اضغط هنا...

طالع جدول ترتيب الدوري الإسباني من هنا ...

وكان الريال قد حقق فوزًا على حساب ريال مايوركا في الجولة الماضية، بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي دارت بينهما مساء الأربعاء، في حين خسر أصحاب الأرض على يد مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد.

كان ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 68 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه المباشر برشلونة قبل بداية الجولة، لكن الكتلان سبقوه في اللعب وتعادلوا مع سيلتا فيجو فصعدوا للصدارة مؤقتًا بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل إسبانيول المركز الأخير في ترتيب المسابقة، وفي جعبته 24 نقطة فقط.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة 32 من الدوري الإسباني.