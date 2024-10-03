"اللاعب الثاني عشر" يتسبب في إغضاب ريال مدريد بعد الخسارة من ليل

داني كارباخال توجه إلى الحكم من أجل الشكوى

حالة من الانزعاج يشعر بها نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بسبب إضاعة الوقت خلال مباراة الفريق الأخيرة التي خسرها الميرينجي أمام ليل الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.

ليل نجح في تفجير واحدة من أكبر مفاجآت دوري الأبطال، أمس، الأربعاء، بعد التغلب على ريال بهدف نظيف أحرزه المهاجم الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقة 48 من عمر المباراة، ولكن هذه النتيجة لم تمر مرور الكرام.

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن سلوك صبيان ملعب "بيير موروا" معقل الفريق الفرنسي تسبب في شعور ريال مدريد بالضيق، بعدما أصبحوا بمثابة اللاعب الثاني عشر لصالح أصحاب الأرض.

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ويرجع ذلك بسبب حرصهم الشديد على إضاعة الوقت لمساعدة الفريق الفرنسي في الحفاظ على التقدم بهدف نظيف، وهو ما أدى إلى قيام داني كارباخال مدافع الميرينجي للاشتباك مع أحد الصبية، بسبب رفضه منحه الكرة في إحدى الهجمات في الدقائق الأخيرة.

كاميرات قناة "Movistar Plus+" التقطت هذه الواقعة، عندما قام كارباخال بدفع أحد الصبية، وذهب إلى الحكم للشكوى مما حدث من إبطاء للمباراة عمدًا لضمان فوز ليل.

جدير بالذكر أن هزيمة ريال جعلته يحتل المركز السابع عشر بجدول ترتيب دور المجموعات بدوري الأبطال بـ3 نقاط فقط، مقابل 6 نقاط لصالح بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة.