أنشيلوتي سعيد..

يستعد ريال مدريد لمشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حين يستضيف شتوتجارت على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

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وحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فإن "جود بيلينجهام وأوريلين تشواميني عادا إلى التدريبات الجماعية بصورة كاملة، بينما ما زال إبراهيم دياز وديفيد ألابا وداني سيبايوس وإدواردو كامافينجا غائبين".

وخضع دياز، الذي أصيب خلال الشوط الأول من مباراة ريال سوسيداد أمس السبت، لفحوصات طبية لتقييم مدى إصابته.

وتدرب بيلينجهام وتشواميني بشكل كامل، بعد استبعادهما عن مباراة سوسيداد بسبب اللياقة البدنية، ما أسعد المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

وخاض الثنائي العائد تمرينات إلى جانب لوكاس فاسكيز وخيسوس فاييخو وفران جارسيا وإندريك، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين الشباب.

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وحقق ريال مدريد الفوز على ريال سوسيداد بثنائية نظيفة، ليواصل مطاردة برشلونة في صدارة ترتيب الليجا، حيث يبتعد عن النادي الكتالوني بفارق 4 نقاط بعد 5 جولات من انطلاق المسابقة.