ريال مدريد ضد سيلتا فيجو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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ريال مدريد 5× 2 سيلتا فيجو

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نهاية المباراة بفوز عريض للريال بخماسية مقابل هدفين

90' ديتورو يتصدى للسادس من ميليتاو

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بنزيما يحرز الهدف الثالث له في المباراة والخامس لريال مدريد بعد أن سدد ركلة الجزاء بنجاح

85' ضرررررررررررربة جزاااااااااااااااااء لريال مدريد بعد عرقلة فينسيوس

82' هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الأخيرة

73' أووووووووه ماذا أهدرت يا نوليتو! نوليتو يضيع فرصة لا تضيع أمام المرمى، حاول لعب الكرة ساقطة فوق كورتوا ولكن الكرة تمر بجوار المرمى

71' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول كامافينجا يحرز هدفه الأول بقميص الملكي في أولى دقائقه مع الفريق، انطلاقة مذهلة من مودريتش الذي يسدد ولكن ديتورو يتصدى لها ترتد إلى الفرنسي الذي يحرز الهدف الرابع للملكي

65' أووووووووه فينسيوس كاد أن يحرز الرابع! ضربة مرمى يلعبها كورتوا، دفاع سيلتا يشتت الكرة بشكل خاطئ، البرازيلي ينقض على الكرة ويسدد ولكن ديتورو يتألق ويتصدى للكرة

64' تبديل أول في المباراة لريال مدريد بدخول الوافد الجديد كامافينجا وخروج هازارد

55' أوووووووووووووووه يا لها من مبارة! سيلتا فيجو يرد سريعًا، بهجمة خطيرررررررة تصدى لها كورتوا على مرتين

54' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول فينسيوس جونيور يتقدم لريال مدريد ويحرز الهدف الثالث، تمريرة رائعة من بنزيما، الكرة تصل للبرازيلي الذي يسدد الكرة بشكل هادئ ورائع على يسار ديتورو

45' جووووووووووووووووووووووووووووووووول يا لها من بداية للشوط الثاني للريال! عررررضية من ميجيل تصل إلى بنزيما الذي يسدد الكرة برأسه بطريقة رائعة في المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بنتيجة مفاجئة، بتقدم سيلتا فيجو على ريال مدريد بهدفين لهدف

45' مرتدة خطيرة تصل إلى سانتي مينا الذي يسدد الكرة بقوة ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

38' بنزيما يسجل! ولكن تم إلغاء الهدف لأن كاسيميرو الذي مرر له الكرة كان متسللًا

31' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول سيلتا فيجو يحرز الهدف الثاني! مجددًا سيلتا يستهدفون الجهة اليسرى بسبب ميجيل وناتشو، عرضية تصل إلى سيرفي الذي يلعبها بالكعب، تصطدم بالعارضة وترتد له ليسددها في الشباك

23' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بنزيما يسجل التعادل لريال مدريد، عرضية من فالفيردي تصل للفرنسي الذي يسدد الكرة بقوة على يمين حارس سيلتا فيجو

22' هازارد يبدو نشيطًا حتى الآن! مرتدة للريال، الكرة تصل للبلجيكي الذي يسدد الكرة ولكن ديتورو يتصدى للكرة

19' أوووووووه خطأ في التمرير من كارباخال، أسباس كاد يقتنص الفرصة ويحرز الهدف الثاني

18' انطلاقة وتمريرة خطيرررررة من فينسيوس، ولكن دفاع سيلتا فيجو يشتت الكرة قبل أن تصل إلى فالفيردي

15' تسديدة من هازارد من داخل منطقة الجزاء، ولكن ديتورو يمسك بالكرة

15' بنزيما ينطلق من الجهة اليسرى، يراوغ مدافع سيلتا ويمرر إلى كاسيميرو الذي يسدد الكرة ولكنها عالية عن المرمى

12' ريال مدريد يضغط بقوة بحثًا عن التعادل

9' محاولة من فينسيوس الذي يسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

7' عرررضية من كارباخال، دفاع سيلتا فيجو يشتتها وتصطدم في يد إحدى مدافعي السيلتا دون قصد، مطالبات بركلة جزاء! ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

5' أوووووووووه فينسيوس كان قريبًا من التعادل! ضربة حرة غير مباشرة للريال، تصل للبرازيلي يلعبها برأسه قوية ولكن حارس سيلتا فيجو يُخرج الكرة لضربة ركنية

3' جووووووووووووووووووووووووووووول سيلتا فيجو يصعق ريال مدريد ويحرز الهدف الأول مبكرًا، ضغط من وسط الضيوف على ميجيل، الكرة ترتد وتصل إلى أسباس ومنه إلى مينا الذي أودع الكرة في الشباك

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ميجيل - ميليتاو - ناتشو - كارباخال

فالفيردي - كاسيميرو - مودريتش

هازارد - بنزيما - فينسيوس

تشكيل سيلتا فيجو:

قرر جيرمان كوديه اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-1-3-2

ديتورو

جالان- موريلو - أراوخو - مايو

تابيا

مينديس - سواريز - سيرفي

أسباس - مينا

يسعى الملكي لتحقيق بداية مثالية على ملعبه المُجدَد وتحقيق الفوز من أجل اقتسام الصدارة مع أتلتيكو مدريد وفالنسيا، في المقابل سيحاول سيلتا فيجو التقدم في جدول الترتيب خاصًة وأن الفريق يحتل المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة فقط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو الذي سيستضيف مباريات الملكي من جديد بعد تجديده.