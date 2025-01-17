إندريك عن زميله في ريال مدريد: لا يمدحني أبدًا وأهديه ثنائيتي أمام سيلتا فيجو

علاقة مختلفة تجمع بين الثنائي

كشف إندريك مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن العلاقة الجيدة التي تربطه بأنطونيو روديجر مدافع الفريق، منذ انتقاله إلى سانتياجو برنابيو في الصيف الماضي.

إندريك كان أحد أهم الأبطال في فوز ريال على سيلتا فيجو بنتيجة 5/2، في المواجهة التي جمعت بينهما أمس، الخميس، في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

الوقت الأصلي من اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2، ليسجل ريال ثلاثية في الشوطين الإضافيين، سجل منها إندريك هدفين من صناعة أردا جولر، بالإضافة إلى هدف من الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

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ومن جانبه قال إندريك بعد هذا الانتصار في تصريحات لتلفزيون ريال مدريد:"أواصل العمل من أجل التطور كل يوم، هذان الهدفان أهديهما لأنطونيو روديجر، هو يعرف ما يفعله معي كل يوم".

وأضاف:"إنه لا يمتدحني أبدًا وهذا أمر جيد بالنسبة لي، هو معجب بي كثيرًا ويخبرني بما يجب أن أفعله، ينصحني بالركض والقتال والتسجيل، جعلني أمر بأوقات صعبة في التدريب أمس ودفعني إلى التفكير كثيرًا بعد العودة إلى منزلي، إنه شخص عظيم ومؤثر لذلك أهديه الهدفين".

جدير بالذكر أن علاقة روديجر وإندريك بدأت في الفترة التحضيرية لهذا الموسم، حيث شوهد روديجر وهو يتدخل بشكل عنيف على زميله البرازيلي، ليصبح بعدها بمثابة "والده" في كرة القدم عن طريق منحه النصائح والإرشادات في الملعب.