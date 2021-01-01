ريال مدريد وسيلتا فيجو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني

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نهاية الشوط الأول بتفوق ريال مدريد بهدفين مقابل هدف

44 أووووووووووووووووووووه نوليتو يهدر فرصة هدف التعادل لسيلتا فيجو، ضغط على كاسيميرو، أسباس يقطع الكرة ويمرر إلى نوليتو الذي كان منفردًا ولكن الكرة تطول وتمر بسلام على دفاع ريال مدريد

40 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول سانتي مينا يسجل هدف تقليص الفارق لسيلتا فيجو من رأسيه رائعة وصلت له من ضربة حرة غير مباشرة

32 عرررضية من الجهة اليسرى لسيلتا فيجو عن طريق مارتن، يلعبها مينديز برأسه ولكن كورتوا يمسك بالكرة

30 جوووووووووووووووووووووووووووول بنزيما يحرز الهدف الثاني لريال مدريد بعد أن استغل كروس خطأ قاتل من تابيا، ليخطف بنزيما الكرة وينطلق ويسجل

26 أوووووووه فينسيوس يهدر فرصة الهدف الثاني لريال مدريد، عرضية قوية من بنزيما إلى البرازيلي التي اصطدمت به بشكل مفاجئ له وخرجت ضربة مرمى

22 أووووووووووووووووه أخطر فرص سيلتا فيجو في اللقاء، ضربة حرة غير مباشرة تصل إلى سانتي مينا الذي يلعبها برأسه ولكنها تعلو العارضة بقليل

19 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بنزيما يحرز الهدف الأول لريال مدريد، الفرنسي وجد نفسه أمام المرمى بعد تمريرة رائعة من توني كروس وسددها بشكل رائع على يسار الحارس فيار

16 بينية رائعة إلى فينسيوس ولكن فيار يخرج من مرماه وينقذ الموقف قبل أن تصل الكرة للبرازيلي

12 ريال مدريد يبدأ بشكل جيد ويضغط بقوة على دفاع سيلتا فيجو

9 محاولتين متتاليتين لريال مدريد من ضربات ثابتة، عن طريق بنزيما وكاسيمرو ولكنها تمر مرور الكرام على دفاع سيلتا فيجو

6 تسديدة من سيلتا فيجو عن طريق نوليتو ولكن كورتوا يمسك بالكرة

4 أووووه خطأ قاتل من الحارس فيار الذي خرج من مرماه لتشتيت كرة طولية، ولكن فينسيوس يخطف الكرة ويمرر لبنزيما الذي يحاول تسديدها في المرمى ولكنها تصطدم بالدفاع

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-1-3-2



كورتوا

ميندي - ناتشو - فاران - فاسكيز

كاسيميرو

مودريتش - كروس - فالفيردي

فينسيوس - بنزيما

تشكيل سيلتا فيجو

يبدأ المدرب فران إسكريبا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



فيار

مارتن - أراوخو - مورييو - مايو

سواريز - تابيا - مينديز

نوليتو - مينا - أسباس

يسعى الملكي لمواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد مع دخول الموسم في منعطفه الأخير، خاصًة وأن الفارق بين الفريقين هو ثماني نقاط لصالح الروخيبلانكوس، في حين أن سيلتا فيجو يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة حيث لم يتعرض الفريق للخسارة في أخر ثلاث جولات من المسابقة.

ن أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو والتي ستقام في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، وستكون على ملعب بالاديوس.