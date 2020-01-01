ريال مدريد وسيلتا فيجو: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0 × 1 سيلتا فيجو

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الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من ياجو أسباس تضع فيدور سمولوف منفردًا بالمرمى ليسددها على يسار الحارس ثيبوه كورتوا بنجاح

7’ جوووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لفريق سيلتا فيجو عن طريق فيدور سمولوف

6’ تمريرات تحضيرية من جانب لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

5’ تمريرة طولية من كاسيميرو على الجهة اليسري فى إتجاه مارسيلو لكنه فشل فى إستلام الكرة لتتحول إلى رمية تماس

4’ خطأ لسيتا فيجو من خارج المنطقة ينفذ بتمريرة طولية من رافينيا لداخل المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس ثيبوه كورتوا

3’ كريم بنزيمة يتوغل من الجهة اليسري ثم يمررها إلى هازارد الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

2’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد على حدود منطقة جزاء سيلتا فيجو

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / سيرخيو الفاريز / دينيس سواريز / برايس مينديز / فران بيلتران / سانتي مينا / جابريال فيرنانديز / بيوتي سيستو

سيلتا فيجو: يبدأ المدرب أوسكار جارسيا بطريقة (3/5/2) وتضم كلأً من روبن بلانكو / جوزيف أيدو / خيسون مورييو / نيستور أراوجو / كيفين فازكيس / رافينيا ألكانتارا / أوكاي يوكوسلو / فيليب براداريتش / لوكاس أولازا / ياجو أسباس / فيدور سمولوف

البدلاء / ألفونس أريولا / فيرلاند ميندي / إيدير ميليتاو / إيسكو / لوكا مودريتش / لوكا يوفيتش / فينيسيوس جونيور

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / فيدريكو فالفيردي / كاسيميرو / توني كروس / جاريث بيل / كريم بنزيمة / إدين هازارد

تشكيل الفريقين:

في الوقت نفسه فإن هذه المباراة قد تكون بمثابة الإعداد للريال لمباراة مانشستر سيتي التي ستقام بعدها بأيام في دوري أبطال أوروبا، بالتالي فسيسعى زيزو لإراحة بعض النجوم من جهة وتجربة بعض الخطط الجديدة لمواجهة النادي الإنجليزي.

سيلتا فيجو لا يعيش أفضل فتراته حاليًا، حيث يأتي في مراكز الصراع على البقاء حيث أنه في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة، ويُعاني من شبح الهبوط، ولكن قد تكون هذه ميزة تمنحه اللعب دون ضغوط وسط التوقعات بأن تفوز عليه كتيبة زيدان بنتيجة كبيرة.

الفريق الملكي يُريد مواصلة صدارته لجدول ترتيب الليجا، ولكنه يصطدم بفريق دائمًا ما سبب المتاعب له على مدار المواجهات المباشرة بينهما.