رغم الاعتراضات ووقف الحفلات .. خطط ريال مدريد لسانتياجو بيرنابيو لا تتوقف!

النادي الإسباني يجني أموالًا كثيرة من استخدام ملعبه لأغراض بخلاف كرة القدم

لا يعيش ريال مدريد المشاكل داخل الملعب فقط، خاصة أزمة الإصابات، بل كذلك خارجه وتحديدًا فيما يتعلق بملعبه سانتياجو بيرنابيو واستغلاله لضخ الأموال بواسطة استضافة حفلات وأحداث خاصة.

الملعب العريق يُستخدم من ريال مدريد لاستضافة الأحداث الخاصة والحفلات الموسيقية مقابل عائد مالي ممتاز، لكن شكوى الجيران ورابطة الحي من الضوضاء حرمه من تلك الميزة حتى إبريل القادم.

رابطة الحي كانت قد زعمت مؤخرًا أن إدارة النادي تؤجر الملعب لإقامة حفلات موسيقية بترخيص منتهي الصلاحية منذ 23 عامًا، وهو الأمر الذي نفاه ريال مدريد عبر بيان غاضب طالب خلاله بتحري الدقة قبل الإفصاح عن معلومات مغلوطة للإعلام، وقد أكد ومعه مجلس مدينة مدريد أن الترخيص مازال ساريًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رغم ذلك، إلا أن النادي الملكي أعلن في الـ13 من سبتمبر الماضي عدم إقامة أي حفلات حتى إبريل القادم، وهو ما أدى لتأجيل حفلين للمطربين، أيتانا ولولا إنديجو، كانا مقررًا إقامتهما نهاية العام الجاري إلى عام 2025، والسبب شكوى الجيران من الضوضاء.

شبكة ريليفو الإسبانية أوضحت أن المسؤولين في الملعب يعملون بجد لتقليل حجم الضوضاء المنبعثة من الملعب، سواء باستخدام عوازل الصوت أو غيره من التقنيات، لكن ما يتبادر إلى ذهنهم مؤخرًا أن المشكلة الحقيقية تتمثل في الازدحام المروري وتكدس الناس في ليالي إقامة الحفلات الموسيقية أكثر من الضوضاء، خاصة أن الشكاوى مازالت مستمرة رغم تقليل "الضجة" بشكل كبير.

وأضافت ريليفو أن ما يُثير الدهشة هو الهدوء الذي يتمتع به المسؤولين في ريال مدريد تجاه تلك الأزمة، حيث يثقون تمامًا في أنه سيتم تجاوز وحل تلك المشكلة، ولذا لم تتوقف خططهم أبدًا لاستضافة أحداث جديدة في سانتياجو بيرنابيو، حتى أنهم يعملون بالفعل على جدولة مواعيد جديدة للسنوات الثلاثة القادمة.