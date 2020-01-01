لماذا لا يلعب ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو بعد العودة من توقف الكورونا؟

سيلعب ريال مدريد خلف الأبواب المغلقة في ملعب قد يكون غير مألوف بالتأكيد للعديد من المشجعين بعد عودة مباريات الدوري الإسباني من توقف فيروس كورونا

عاد الدوري الإسباني بعد توقف استمر ثلاثة أشهر على كرة القدم العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، وهذا يعني أن موسم 2019-20 من المقرر أن يكتمل وهناك شعور بالارتياح بين مشجعي كرة القدم أنه تم إعادة ما يشبه الحياة الطبيعية.

ومع ذلك، بينما سنرى المشاهد المألوفة لليونيل ميسي وهو يمر بالكرة مع خصومه السابقين أو سيرخيو راموس يجد نفسه في مشكلة مع الحكام، سيكون هناك فرق واحد ملحوظ عند عودة الأحداث.

لن يلعب ريال مدريد مبارياته على ملعب سانتياجو برنابيو الشهير، الذي كان ملعبه منذ عام 1947.

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ملعب ألفريدو دي ستيفانو: تعرف على ملعب ريال مدريد بعد العودة من الكورونا

لماذا لا يلعب ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو بعد الكورونا؟

لا يلعب ريال مدريد ما تبقى من مبارياته على أرضه 2019-2020 في سانتياجو برنابيو لأن الملعب يخضع لتجديدات واسعة النطاق.

أكد رئيس النادي فلورنتينو بيريز نبأ إعادة التطوير السريع في بداية يونيو، قبل عودة كرة القدم الإسبانية.

كان من المتوقع الانتهاء من أعمال التجديد في ملعب برنابيو في صيف عام 2022، لكن التوقف الذي استمر ثلاثة أشهر شجع ريال مدريد على تقديم جدول أعماله، لذلك قد ينتهي في وقت أقرب.

في عام 2019، أوضح بيريز التفكير وراء تجديد الملعب: "مستقبلنا يشمل بطبيعة الحال ملعب سانتياجو برنابيو الجديد، مرجع القرن الحادي والعشرين.

"استاد حديث ورائد، مع أقصى قدر من الراحة والأمان، مع أحدث التقنيات، حيث يمكن للمعجبين تجربة أحاسيس فريدة وأن يكون أيضًا مصدرًا جديدًا ومهمًا للدخل للنادي."

سيكون مظهر سانتياجو برنابيو الجديد مختلفًا بشكل ملحوظ عن المكان الأيقوني القديم بالتطويرات جديدة.

سيكون هناك مظهر خارجي جديد تمامًا وسيتم تغطيته بسقف قابل للسحب، وهو خروج ملحوظ عن التصميم الحالي والكلاسيكي في الهواء الطلق.

كما سيتم إضافة موقف للسيارات تحت الأرض في موقع مركز التسوق Esquina del Bernabeu القديم، من المتوقع أن يتسع لتوفير 500 سيارة تقريبًا للجماهير والفرق الزائرة.

إعادة تطويرالملعب الحالية هي الأولى منذ أواخر التسعينات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

لم يمض وقت طويل بعد تجديد واندا متروبوليتانو، موطن منافسي ريال مدريد أتلتيكو مدريد، والذي تم تحديثه في عام 2017.

أين يلعب ريال مدريد مبارياته بعد الكورونا؟

سيلعب ريال مدريد مبارياته المتبقية في موسم 2019-20 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بينما يتم تجديد ملعب سانتياجو برنابيو.

هذا الملعب هو الخاص بريال مدريد كاستيا الفريق الرديف للريال ولديه قدرة 6000 مشجع، وهو ما يبعد بعض الشيء عن عدد مقاعد سانتياجو بيرنابيو البالغ 81000 مقعد.

ومع ذلك، فإن سعة الملعب في النهاية لا صلة لها بقرار الملكي إلى أنه يجب لعب المباريات خلف أبواب مغلقة لصالح الصحة العامة.

ملعب ألفريدو دي ستيفانو هو جزء من سيوداد ريال مدريد (بمعنى ريال مدريد سيتي)، مجمع تدريب النادي الواقع في فالديبيباس.

من المرجح أن المباريات من موسم 2020-21 فصاعدًا ستفتح للمشجعين مرة أخرى، وفي حالة عدم إمكانية لعب المباريات في سانتياجو برنابيو، تم اقتراح واندا متروبوليتانو كمكان بديل. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان الريال سوف يستكشف هذا الاحتمال.

عندما سُئل عن احتمال السماح لمنافسيهم التقليدين باستخدام أرضهم، أجاب رئيس أتليتكو مدريد ​​إنريكي سيريزو: "هل نؤجر لهم واندا متروبوليتانو؟ سأقوم بإخلاء قناعي للإجابة عليك. لا يشك أحد في أننا سنكون تحت تصرف ريال مدريد ".

ما هي مباريات ريال مدريد التي ستلعب في ألفريدو دي ستيفانو؟

من بين مباريات ريال مدريد الـ11 المتبقية في حملة 2019-20 ، تم تحديد ست منها على أنها مباريات على الأرض.

تلك المباريات التي ستلعب في ملعب ألفريدو دي ستيفانو هي: