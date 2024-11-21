قد تصل إلى 17 مليون يورو .. ريال مدريد مُهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ملهى ليلي!

أزمة مالية جديدة تحاصر بيريز

أصبح نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، مهددًا بغرامة مالية ضخمة لعدم التزامه باتفاقية مع أحد الشركات الخاصة التي تعاقد معها لاستئجار مساحة خاصة في ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتم تصميم ملهى "سكاي بار" في ملعب "سانتياجو برنابيو"، ليكون مساحة حصرية للغاية وتحويلها إلى ملهى ليلي يعمل بعد صافرة نهاية المباريات، حيث يمكن استئجار الكباين داخلها، بأسعار تتراوح من ألفين يورو إلى 3 آلاف يورو.

ووفقًا لصحيفة "إل كونفيدينشال"، أقامت شركة Anastasia Gourmet دعوى قضائية ضد نادي ريال مدريد، للحصول على تعويض يصل إلى 17 مليون يورو، بسبب خسائرها من وراء اتفاقية وقعتها مع النادي الملكي، الذي لم يرد علنًا على هذا الإجراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد تعاقد مع الشركة لإدارة "سكاي بار" الفاخر في سانتياجو برنابيو الذي تم تجديده مؤخرًا، لكن منطقة الضيافة لم تفتتح بعد.

وقدمت الشركة وثائق تدعم قضيتها، حيث تدعي أنه تم رفض دخولها إلى "سكاي بار" منذ سبتمبر الماضي، ولم يُسمح لها بالدخول إلا لأسباب الصيانة.

وتزعم الشركة أن ريال مدريد أنهى "اتفاقية الإيجار" ويريد أن تسلم المبنى مجانًا، لكن الشركة التي لا يزال لديها ديون لتسويتها، خصوصًا مع الموردين، حيث أصبحت مُهددة بالإفلاس إذا لم تتمكن من استرداد جزء من الأموال التي استثمرتها في المكان (على الأقل من 4 ملايين يورو).