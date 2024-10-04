"كنت سأرجمهم بالحجارة" .. ريال مدريد يتحرك لحل أزمة ضوضاء البرنابيو

حل سيتطلب الكثير من الأموال

وسط النتائج والمستويات المتخبطة للفريق محليًا وأوروبيًا، يبدو أن التركيز الرئيسي لريال مدريد في الوقت الحالي لا يتعلق بالنواحي الرياضية، بل ملعب سانتياجو برنابيو.

النادي يواجه مشكلة هائلة بسبب الضوضاء القادمة من ملعبه، والتي أزعجت الجيران المتواجدين في الأماكن المجاورة، مما أدى إلى تأجيل جميع الحفلات الفنية حتى أبريل 2025 على الأقل، حيث يقتصر استخدام الملعب على مباريات كرة القدم فقط.

موقع "ريليفو" قال إن إدارة ريال في الوقت الحالي، تعمل على إيجاد طريقة لعزل الصوت قبل شهر أبريل القادم، لأنه لو استمرت الأزمة سيعاني النادي من أضرار مالية شديدة.

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وأوضح أن الخطوة الأولى التي قام بها ريال كانت عن طريق الاستعانة بشركة متخصصة لإجراء عمليات محاكاة مختلفة لإيجاد العلاج الأنسب للمشكلة، ولم يكن أي من الحلول فعالًا حتى الآن بنسبة 100%، ولكن هناك بدائل مختلفة يثقون بأنها قد تكون كافية.

وأشار إلى أن الهيكل الحالي للملعب، والمليء بالثقوب التي يهرب الصوت من خلالها، يتسبب في منع العزل الكامل للصوت، لذلك فهي مشكلة معقدة سيتكلف حلها الكثير من الأموال، لأن الشرائح الفولاذية المحيطة بالملعب تم وضعها على هيكل الواجهة القديمة لذلك هي لا تسمح بحجب الصوت.

ويدخل ريال مدريد في سباق مع الزمن لحل هذه المشكلة التي نشأت من شكاوى الجيران، ومعظمهم من جمعية "المتضررين من برنابيو"، التي تضم 2000 يتشاركون نفس الحي المتواجد به الملعب، حيث تم دفع الكثير من الأموال لشركات متخصصة لإجراء قياسات مختلفة للضوضاء.

وفي هذا السياق تحدث برنامج "إل هورميجويرو" الإسباني مع الفنان عمر مونتيس والذي علق على هذه الأزمة بدوره كمغني، حيث قال:"الأشخاص المترفون يصبحون في غاية الصعوبة، بما أنني أعيش بعيدًا، فإن الصوت لا يصل إلي، أستطيع أن أفهم أنه إذا كنت آخذ قيلولة مع كلابي وأيقظوني بحفل موسيقي مماثل، كنت سأرجمهم بالحجارة".

ويطمح فلورنتينو بيريز للعثور على حل في أقرب فرصة ممكنة، حيث أعطى الأولوية المطلقة لهذه الأزمة في الوقت الحالي، لأن التجديدات التي شهدها الملعب كان الهدف الرئيسي منها إقامة أكبر عدد ممكن من الحفلات على مدار العام لضخ المزيد من الأرباح لخزينة النادي.