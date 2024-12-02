بسبب مقطع فيديو نشرته مغنية إسبانية.. ريال مدريد في موقف حرج ويصدر بيانًا رسميًا!

الملكي موقوف عن الحفلات في سانتياجو برنابيو!

وجد ريال مدريد نفسه في موقف حرج للغاية بسبب المغنية الإسبانية لولا إنديجو التي نشرت مقطع فيديو تعلن فيه عن موعد حفلها في ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بالملكي.

جاء هذا عبر حساباته المغنية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت أنها ستقوم بإحياء حفلًا في ملعب سانتياغو برنابيو في الـ 14 من يونيو من العام القادم.

يأتي هذا في وقت يعاني فيه ريال مدريد من الكثير من الشكاوى من جيران الملعب الشهير، بسبب الضوضاء التي تصدر عنه أثناء إقامة الحفلات الغنائية، وتم منعه من إقامة المزيد منها لحين حل تلك المشكلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخرج ريال مدريد بشكل فوري ليرد على هذا المقطع نافيًا إلتزامه بأي حفلات أو مواعيد في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع المحلي لحل الأزمة ومنع الضجيج الذي يتسرب من الملعب في تلك الأحداث.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد جدد ملعبه سانتياجو برنابيو بمبالغ مالية طائلة تجاوزت المليار ونصف مليار يورو، بعد أن حصل على حوالي ثلاث قروض لإنهاء أعمال التجديدات.