قريبًا .. البرنابيو بدون "سانتياجو" من أجل ضخ الأموال إلى خزينة ريال مدريد

تغيير مقترح في اسم ملعب النادي

البرنابيو سيصبح بلا "سانتياجو"، هكذا قرر نادي ريال مدريد الإسباني تغيير اسم ملعبه ومعقله الرئيسي، وذلك لأسباب تجارية ستضخ الأموال في خزائنه.

النادي الإسباني يعمل منذ فترة على هذا التغيير بشكل صامت للغاية، حيث يطلق على الموقع الإلكتروني للملعب اسم "برنابيو"، ونفس الأمر بالنسبة للملف الشخصي الرسمي على شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك جولات الملعب والهدايا في تجمعات أعياد الميلاد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه تم إجراء الاختبارات الأولى على واجهة الملعب الرئيسية، وذلك بحذف اسم الرئيس الأسطوري للنادي بالكامل، والاكتفاء بلقب العائلة فقط ليكون اسمه "برنابيو"، مع تعميم هذا الإجراء على الموديلات التي يتم بيعها في المتجر الرسمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التغيير في الوقت الحالي يعتمد على أغراض تجارية فقط، كما أنه يسعى كذلك للحصول على صورة أكثر حداثة وتسمية أقصر للملعب، وقد يتم جذب عقد رعاية خاصة لهذا الاسم في المستقبل القريب.

وفي الوقت الحالي يتم دراسة كل الجوانب الخاصة بتغيير اسم الملعب قبل اعتماد الأمر بشكل رسمي، لأن التسمية النهائية يجب أن تمر عبر أعضاء الجمعية العمومية للنادي، هو أمر لم يحدث حتى الآن.

ويأتي هذا الإجراء بعدما تم إيقاف الحفلات في سانتياجو برنابيو بسبب أزمة الإزعاج وعدم التمكن من عزل الصوت بالشكل المناسب، مما أدى إلى انخفاض الدخل المالي وظهور بعض المشاكل مع الشركة المسؤولة عن تنظيم الحفلات.

وفي النهاية، استعرضت الصحيفة ما يوفره ملعب ريال مدريد الجديد من إمكانيات، بوجود ما يصل إلى ثمانية مساحات مختلفة لاستضافة العديد من الأنشطة، حيث تم إتاحة الملعب بأكمله لتنظيم الحفلات والمؤتمرات والمناسبات الخاصة.