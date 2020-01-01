زيدان يستعين بأسينسيو في مركز جديد

المدرب الفرنسي يطمح في استغلال قدرات اللاعب التهديفية

أنباء إيجابية تلقاها زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بعودة ماركو أسينسيو جناح الفريق للتدريبات الجماعية من جديد بعد غياب طويل.

إصابة لوكا يوفيتش الأخيرة وغيابه حتى نهاية الموسم في حالة استكماله، مع عدم ثقة زيدان في ماريانو دياز، وحاجة كريم بنزيما للراحة، جميعها أمور تقلق الفرنسي.

صحيفة "as" الإسبانية، كشفت عن انتظام أسينسيو بشكل كامل في تدريبات ريال، وقيامه بنفس المعدل مثل باقي زملائي، وسط انبهار من الحالة الرائعة التي ظهر بها بعد عوته.

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وأشارت الصحيفة أن زيدان يستعد لاستخدام الجناح الإسباني في مركز جديد، وهو المهاجم الوهمي، حيث يطمح في الاستفادة من فاعليته الشديدة على المرمى.

أرقام أسينسيو من أهم عوامل إغراء زيدان، حيث كان سادس الهدافين لريال في موسم 2016/2017 بـ10 أهداف، وفي العام التالي أحرز 11 بعد بنزيما وجاريث بيل وكريستيانو رونالدو فقط.

ويؤمن المدرب الفرنسي بشكل كبير في نجاح أسينسيو بهذا المركز، وقدرته على تسجيل ما يزيد عن 20 هدفاً في الموسم لو قام بهذا الدور الجديد.

الأمر تم تجربته من قبل مع المدرب الأسبق جولين لوبيتيجي، وجاء بنتائج إيجابية لذلك يعتقد زيدان أن الخطوة تستحق إعادة المحاولة للتحسين من قدرة فريقه الهجومية.

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جدير بالذكر أن صاحب الـ24 سنة، شارك في 135 مباراة مع ريال مدريد بكل البطولات، نجح في تسجيل 27 هدفاً وصنع 19.