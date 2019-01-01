زيدان يستبعد ناتشو ويبقى نافاس من قائمة ريال مدريد

ناتشو خارج الحسابات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

استبعد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز، مدافع الفريق، من قائمته لمواجهة فياريال ضمن الليجا مساء الأحد، وإن كان تواجد حارسه كيلور نافاس.

وكان ناتشو حاضراً في قائمة ريال مدريد أمام سلتا فيجو وبلد الوليد في الجولة الأولى والثانية، ولكن لم يشترك في أي من اللقاءين.

وأعلن زيدان قائمة من 19 لاعباً لمواجهة الجولة الثالثة أمام الغواصات الصفراء، والتي شهدت حروج ناتشو، ولكن تواجد الحارس كيلور نافاس.

وأكد زيدان في المؤتمر الصحفي مساء السبت أن نافاس سيتواجد مع الفريق رغم اقترابه من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان مقابل ألفونس أريولا.

وشهدت القائمة تواصل غياب إدين هازارد، النجم البلجيكي، رغم استدعائه لتمثيل منتخب بلاده في تصفيات أمم أوروبا 2020.

يذكر أن ريال مدريد تعادل في الجولة الماضية في "سانتياجو برنابيو" بهدف لكل جانب أمام بلد الوليد.