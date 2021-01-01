ريال مدريد وريال سوسييداد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام ريال سوسييداد في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو

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ريال مدريد 1 × 1 ريال سوسييداد

مباشر، لحظة بلحظة

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

88' جووووووووووووووووووووووووووووووول جونيور يسجل التعادل لريال مدريد، عرضية من فالفيردي تصل للبرازيلي الذي يسددها وتصطدم بالدفاع وتغير إتجاهها وتسكن الشباك

86' خطيررررررررررة لريال مدريد، تسديدة من كاسيميرو ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

84' تمريرة من فالفيردي إلى رودريجو الذي يسدد من لمسة واحدة ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن بقليل

74' ريال مدريد يواصل الاعتماد على الكرات العرضية بحثًا عن هدف التعادل

69' عرضية أخرى من فاسكيز تصل إلى البديل "دورو" الذي يلعبها برأسه ولكنها عالية

68' عرضية من فاسكيز ولكن دفاع ريال سوسييداد يشتتها لضربة ركنية

63' كم كاااااااااانت قررررررريبة من ريال مدريد! ضربة ركنية تصل لكاسيميرو الذي يلعبها قوية برأسه وتمر بجوار القائم بقليل

58' تسديدة قوووووية بشكل رائع من كروس ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر لحارس ريال سوسييداد

57' يا الله، الهدف الثاني يضيع من ريال سوسييداد! عرضية من بورتو إلى إيساك الخالي تمامًا تمامًا من الرقابة ولكن الكرة تمر بدون أن يلمسها

54' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، سوسييداد يحرز الهدف الأول عن طريق بورتو، اللاعب سدد الكرة برأسه بشكل مذهل بعد عرضية مميزة من ناتشو مونريال

53' ريال سوسييداد يلعب بضغط عالي منذ بداية الشوط الثاني

49' الكرة تصل لمهاجم سوسييداد إيساك الذي يسدد ولكنها تصطدم بدفاع ريال مدريد

47' أوووووووه عرضية من ناتشو مونريال يشتتها ناتشو مدافع ريال مدريد بشكل خاطئ في إتجاه مرماه ولكنها لحسن حظه تعلو عن المرمى وتخرج لضربة ركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين



43' تسديدة قوووووووووية من مودريتش ورميرو يتصدى لها بنجاح

34' خطيرررررررة لريال مدريد، توني كروس يتلقى تمريرة قصيرة من إيسكو، يتوغل ويراوغ ويسدد ولكن دفاع ريال سوسييداد بالمرصاد!



31' ماريانو ينطلق ويسدد كرة قوية ولكنها بعيدة عن مرمى روميرو



30' ضربة حرة مباشرة لريال سوسييداد، يلعبها إيساك ولكنها تصطدم بالحائط وتخرج ضربة ركنية

26' تسديدة قوووووووووية من كاسيميرو تمر بجوار القائم الأيمن لروميرو

21' أوووووووووووووه غير معقووووووووووووووول، عرضية من فاسكيز يلعبها ماريانو برأسه وتصطدم بالعارضة، ترتد إلى أسينسيو الذي يسدددها ولكنها ترتطم بالدفاع وتمر بجوار القائم

18' أوووووووه خطيرة من ريال مدريد، إيسكو يحتفظ بالكرة بشكل رائع داخل منطقة جزاء سوسييداد، يمرر لمودريتش الذي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

15' تسديدة أخرى من الجهة اليمنى لريال سوسييداد عن طريق جروسابيل ولكن الكرة تصل سهلة ليد كورتوا

13' عرررررضية خطيرة من أوريازابال ولكن ناتشو ينجح في تشتيت الكرة

11' عررررررضية من فاسكيز ولكنها تمر من الجميع دون أن يلمسها أحد

9' بينية من مودريتش يشتتها دفاع ريال سوسييداد، تصل لكاسيميرو الذي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

6' فرصة هجمة خطيرة لريال سوسييداد ولكن حكم المباراة يحتسب تسلل على مونريال

سيطرة واستحواذ من ريال مدريد على الكرة في أولى دقائق المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

ماركو أسينسيو - ماريانو - إيسكو

تشكيل ريال سوسييداد:

يبدأ مدرب الفريق بالخطة التالية:

التشكيل | 4-2-3-1

روميرو

مونريال - لو نورماند- زوبلديا- جوروسابيل

زوبيميندي - جويفارا

بورتو - سيلفا - أويارزابال

إيساك

يقدم الفريق الباسكي موسمًا جيدًا للغاية ويرغب بالتأهل لدوري أبطال أوروبا خاصًة أنه يحتل المركز الخامس، ولكنه يبتعد عن إشبيلية الرابع في الترتيب بفارق 7 نقاط، لذا لا مجال لإهدار مزيد من النقاط، ولكنه يواجه طموحات الملكي في المنافسة على اللقب، في لقاء مثير مُنتظر.

يسعى ريال مدريد لتحقيق الانتصار برغم الغيابات الكثيرة من أجل مواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد، خاصًة وأن الفارق تقلص بينهما إلى ست نقاط فقط في المرحلة الأخيرة، ولكن مواجهة اليوم لن تكون سهلة على الإطلاق.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في إطار مباريات الجولة من الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.