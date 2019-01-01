ريال مدريد وريال سوسيداد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، على سانتياجو برنابيو

ريال مدريد 0 × 1 ريال سوسيداد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

30’ نصف ساعة أولي مرت من زمن الشوط الأول والتقدم لريال سوسيداد بهدف دون رد

29’ تسديدة قوية من مارتن أوديجارد من علي حدود المنطقة لكن ابعدها ثيبوه كورتوا بنجاح

28’ تسديدة قوية من كريم بنزيمة من داخل يسار المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

27’ ضغط قوي من لاعبي ريال مدريد للبحث عن هدف التعادل

26’ توغل رائع من إيدين هازارد من الجهة اليسري ومن ثم يسدد كرة قوية لكن أمسكها الحارس أليكس روميرو بثبات

25’ تمريرات بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

23’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي من ناتشو مونريال على رودريجو سيلفا

22’ ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية من إيدين هازارد على القائم القريب تلقاها كريم بنزيمة برأسية قوية لكن أمسكها الحارس بثبات

21’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي على إدين هازارد

20’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

19’ توقف اللقاء لسقوط ميكيل أويارزابال بعد إصطادم الكرة فى بطنه ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

18’ ضغط قوي من لاعبي ريال مدريد على دفاعات ريال سوسيداد لمحاولة البحث عن هدف التعادل

17’ ياربااااااه،،،، تسديدة صاروية من خارج المنطقة عن طريق فيرلاند ميندي لكن ابعدها الحارس أليكس روميرو ببراعة

16’ ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية من رودريجو سيلفا يرتقي لها كاسيميرو ويسددها برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الأول والتقدم لريال سوسيداد على حساب ريال مدريد بهدف دون رد

13’ انطلاقة من الجهة اليسري عن طريق ميكيل أوبارزاابال ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها ويليان بتسديدة قوية لكن ابعدها كورتوا بنجاح

12’ تسديدة قوية من ويليان جوزيه من علي حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة

11’ تمريرة ثنائية بين رودريجو سيلفا وإيدين هازارد انهاها البرازيلي بعرضية أرضية لكنها مرت بدون خطورة

10’ عشر دقائق من زمن الشوط الأول والتقدم لريال سوسيداد بهدف دون رد على ريال مدريد

9’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي من جوسيبا زالدوا على إيدين هازارد

8’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ريال مدريد

7’ محاولات من لاعبي ريال مدريد للبحث عن هدف التعادل

6’ انطلاقة من فيرلاند ميندي من الجهة اليسري ومن ثم يمررها إلى كريم بنزيمة الذي مررها لداخل يسار المنطقة إلى هازارد ليسددها البلجيكي تسديدة قوية لكنها فى الشباك الخارجية

5’ تمريرة من هازارد على حدود المنطقة إلى لوكا مودريتش ليرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع من قلب المنطقة

4’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ريال مدريد لمحاولة بناء هجمة منظمة

الهدف جاء بعد تمريرة بالخطأ من سيرخيو راموس إلى الخلف يستلخلصها ويليان جوزيه ويراوغ ثيبوه كورتوا ويسجلها فى المرمي

2’ جووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لريال سوسيداد عن طريق ويليان جوزيه

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / روبين لي نورماند / أندر جيوفارا / ميجيل أنخل مويا / ألكسندر أيساك / أبهين مونوز / عدنان يانوزاي / ديفيد زوروتوزا

ريال سوسيداد: يبدأ المدرب ايمانول الجواسيل بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليكس روميرو / جوسيبا زالدوا / أريتز إلوستوندو / دييجو يورينتي / ناتشو مونريال / مارتن أوديجارد / إيجور زوبيلديا / ميكيل ميرينو / كريتسان بورتو / ويليان جويه / ميكيل أورزابال

البدلاء / إيسكو / مارسيلو / توني كروس / ألفونس أريولا / لوكا يوفيتش / جاريث بيل / إيدير ميليتاو

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / فيرلاند ميندي / لوكا مودريتش / كاسيميرو / فيديريكو فالفيردي / رودريجو سيلفا / كريم بنزيمة / إدين هازارد

تشكيل الفريقين:

أيضًا، ضمن ريال مدريد أن يدخل إلى التوقف الدولي لمدة أسبوعين وهو يتقاسم صدارة الليجا مع ريال سوسيداد وبرشلونة إن انتصر الأخير في مباراته أمام سيلتا فيجو، وهذا ضروري لإرضاء الجمهور الملكي في إطار الحلم بإعادة الليجا لخزائن النادي الملكي.

أهمية الفوز تأتي بسبب التعادل السلبي الذي تعادله ريال مدريد الأسبوع الماضي أمام ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو، والذي جعل الصحافة تفترض أن منصب زين الدين زيدان قد يكون على المحك.

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا وهامًا على مضيفه إيبار بأربعة أهداف نظيفة، في مباراة أُقيمت بينهما على ملعب بلدية إيبورا وذلك في إطار الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./