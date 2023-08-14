النجم البرازيلي كان يريد الاستمرار في أوروبا حتى آخر لحظة!

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قد تم رفضه من قبل ريال مدريد للانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا إنديبندنت"، والتي أكدت أن النجم البرازيلي القريب للغاية من الانضمام للهلال، قد تم عرضه على عدة أندية أوروبية.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد كان في مقدمة تلك الأندية، بالإضافة إلى تشيلسي ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، بجانب برشلونة بالتأكيد.

وكان الهلال قد اتفق مع باريس سان جيرمان بالفعل على الحصول على خدمات نيمار دا سيلفا، والإعلان الرسمي عن الصفقة مجرد مسألة وقت.

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جدير بالذكر أن الهلال أيضًا قريب للغاية من الحصول على خدمات اللاعب ألكسندر ميتروفيتش من صفوف فولهام، حيث حصل على الضوء الأخضر من النادي الإنجليزي بالفعل.

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