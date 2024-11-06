بعد صفعة ميلان .. رئيس ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي واسمان يتصدران قائمة بدلائه

الخسائر متتالية في ريال مدريد، فما هو مصير العجوز الإيطالي؟

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس جديدة تتعلق بمستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، بعد تراجع مستوى الفريق وتراكم النتائج السلبية.

وسقط ريال مدريد في فخ الخسارة من جديد على ملعبه وبين جماهيره في "سانتياجو برنابيو" من ميلان الإيطالي (1-3) في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، وذلك بعد 10 أيام فقط من خسارته الثقيلة برباعية نظيفة أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن إدارة ريال مدريد تمنح المدرب الإيطالي ثقة كبيرة لاستعادة مسار الفريق، خصوصًا أن الموسم لا يزال في بدايته ومن الممكن العودة للمنافسة على "الليجا" ومواصلة المشوار نحو الحفاظ على دوري أبطال أوروربا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الصحيفة الإسبانية، سلطت الضوء على الضغوط الواقعة على أنشيلوتي في الوقت الحالي، خصوصًا أن زيارات الرئيس فلورنتينو بيريز للمدنية الرياضية تكررت وعقد جلسات مع المدير الفني للحديث عن النتائج، خصوصًا بعد صفعتي برشلونة وميلان.

وأشارت إلى أن التفكير في استبدال أنشيلوتي في منتصف الموسم، خيارًا بعيدًا للغاية داخل الهيكل الرياضي الحالي لريال مدريد، رغم أن ذلك حدث في عدة مواسم سابقة وأثمر الأمر عن نتائج جيدة.

وأوضحت "ماركا" أنه رغم الثقة الكبيرة التي منحتها الإدارة للمدرب الإيطالي لمواصلة مشواره إلا أنه إن حدث وتغير موقفها تجاهه، فإن هناك ترشيحات لبعض الأسماء من أجل خلافته، وأبرزها يتعلق باسمين في الوقت الحالي وهما راؤول جونزاليس وسانتياجو سولاري.

ويعمل راؤول داخل ريال مدريد منذ فترة طويلة وحصل على خبرات كبيرة، خلال قيادته لفريق شباب ريال مدريد "كاستيا"، كما أنه أحد أساطير النادي وهدافيه التاريخيين وسيحظى بدعم كبير من الجماهير والإدارة.

سانتياجو سولاري أيضًا من المدربين الذين عملوا من قبل في ريال مدريد، حيث تولى قيادة الفريق خلال الفترة من أكتوبر 2018 وحتى مارس من العام التالي، عندما قرر ريال مدريد الاستعانة بزين الدين زيدان في ولايته الثانية.