حارسان بقمصان لاعبين .. خطوة استثنائية من راؤول لمقاومة "وباء" ريال مدريد

المعاناة مستمرة داخل النادي الإسباني

قرر راؤول جونزاليس مدرب فريق ريال مدريد الثاني "كاستيا"، الإقدام على خطوة استثنائية غير معتادة، قبل مباراته القادمة أمام فوينلابرادا، غدًا، الأحد في دوري الرديف.

على غرار كارلو أنشيلوتي مع الفريق الأول، يعاني راؤول من أزمة أقوى بالرديف، وذلك لتواجد 11 لاعبًا فقط يمكنهم المشاركة في المباريات "اثنان منهم حراس مرمى"، مما جعله يتجه إلى تجهيز ثنائي الحراسة فران جونزاليس ودييجو بينيرو، بقمصان لاعبين ميدانيين لاستخدام أي منهما عند الحاجة.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن هذا الإجراء، جاء بسبب عدم تعافي لورين أجوادو، الذي لن يشارك في المباراة أمام فوينلابرادا لمعاناته من كدمة شديدة في الكاحل، مما يجعل الأمور في غاية التعقيد في حالة ظهور أي إصابة أخرى خلال اللقاء أو تعرض أحد اللاعبين للطرد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت الصحيفة إنه تم النظر في إمكانية طلب تأجيل المباراة، مثلما حدث في اللقاء السابق أمام أنتيكويرا، ولكن الأمر تم تجاهله، ليدخل راؤول بعدد محدود للغاية من العناصر المتاحة بسبب ما أٌطلق عليه وصف "الوباء" داخل النادي بمختلف مستوياته.

وتشمل قائمة الضحايا في كاستيا كل من: بابلو رامون، سيزار بالاسيوس، مانويل أنخيل، بورخا ألونسو، أندريس كامبوس، جاكوبو، ديفيد كوينكا، جيريمي دي ليون وإدجار، مع غياب آخر لتواجد راؤول أسينسيو مع الفريق الأول لحل الأزمة الدفاعية الناتجة عن الإصابات أيضًا.

وسيتعين على مدرب كاستيا أن يتعامل بحذر شديد مع التشكيل المتاح أمامه لتجنب أزمة تخص عدم اكتمال قائمة الفريق، لأنه لن يكون لديه سوى لاعب واحد فقط مسجل بالفريق "اثنين في حالة تعافي لورين أجوادو"، وهنا جاءت فكرة "إلباس" الحارسين كلاعبين حتى يتمكن من استخدامهما إذا لزم الأمر، بجانب قمصانهما المعتادة للحراسة.

ويعاني راؤول من مشكلة في الغيابات منذ المباراة الأولى بالموسم، والتي لعبها بغياب 8 لاعبين، ومنذ ذلك الحين لعب أربع مباريات بـ7 عناصر غائبة، و5 مع تسعة غيابات.

وهو الأمر الذي أثر كثيرًا على الفريق هذا الموسم، حيث يأتي في المركز السابع عشر بدوري الرديف بعد فوزه في مباراتين وتعادله 6 مرات وتعرضه لخمس خسائر.