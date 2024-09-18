"استمتع في ريال مدريد" .. راموس يحفز مبابي باحتفال مشترك وأمنية الألف هدف!

"كيكي" العظيم!

احتفى النجم الإسباني سيرخيو راموس، القائد التاريخي لنادي ريال مدريد بتألق الفرنسي كيليان مبابي مع النادي الملكي.

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وأنهى مبابي صيامه التهديفي في ملعب سانتياجو برنابيو، بهز شباك شتوتجارت الألماني خلال فوز الملكي بنتيجة (3-1)، في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.

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ونشر راموس "ستوري" عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام" يعرض خلالها طريقة احتفال مبابي بهدفه مع ريال مدريد، والتي تشبه كثيرًا احتفالات القائد الإسباني بأهدافه السابقة مع الملكي.

وكتب راموس في تعليقه على الصورة: "كم أنت رائع يا أخي، هناك ألف هدف في الطريق.. استمتع باللعب لريال مدريد".

كما نشر قائد منتخب إسبانيا المتوج بكأس العالم 2010، مقطع فيديو آخر لاحتفاله السابق مع مبابي، أثناء فترة لعبهما في باريس سان جيرمان قبل موسمين، وعلقه عليه: "كيكي العظيم".

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وكان كيليان مبابي، قد احتفى بهدفه الأول في سانتياجو برنابيو، خلال تصريحات صحفية عقب الانتصار على شتوتجارت، مؤكدًا أنه يطمح لتحقيق كل الألقاب بقميص الملكي.

وأضاف: "من المهم الفوز في المباريات الأولى، فقد تغير نظام دوري الأبطال، ويجب أن تفوز سريعًا، سعدت كثيرًا بالهدف الذي سجلته، أستطيع أن أسُجل المزيد، أشعر بالتحسن مع كل مباراة".