راموس: لو أردت الجوائز الفردية لذهبت للعب التنس

سيرخيو راموس قائد ريال مدريد يعلق على حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي أقيم مساء الأمس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن سعادته الكبيرة لتواجده بالتشكيلة المثالية للاتحاد الدولي لكرة القدم عن العام الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راموس وأكد خلالها أن تحقيق الفريق للبطولات أهم بالنسبة له من حصوله على الألقاب الفردية.

وقال راموس: "الأفضل بالنسبة لي تحقيق ريال مدريد للبطولات على حساب قدومي لهنا من أجل الحصول على الألقاب الفردية، فعندما يحقق الفريق الفوز يكون ذلك لجميع أفراده، لو أردت الجوائز الفردية لذهبت للعب التنس".

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وأضاف: "الموسم الماضي لم يكن الأفضل بالنسبة لريال مدريد على المستوى الجماعي لكن وجود عدد من لاعبي الفريق في التشكيلة الأفضل إشارة جيدة لنا".

واختتم تصريحاته حول تواجد بنزيما في قائمة الترشيحات: "هو واحد من أفضل لاعبي العالم بكل تأكيد والجميع يملك الحرية في التعليق على أي شيء يريده فدومًا من الصعب أن يكون الجميع راضيًا عنك".

جدير بالذكر أن تشكيلة الاتحاد الدولي لأفضل لاعبي العام الماضي ضمت أربعة نجوم من ريال مدريد هم راموس ومارسيلو ومودريتش والمنضم حديثًا إدين هازارد.