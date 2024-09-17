هل تعرض ريال للظلم في هذه اللقطة؟

الجدل التحكيمي يصاحب ريال مدريد في كل مكان، وهذه المرة نحن على موعد مع لقطة للعملاق الإسباني في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بنسخته الجديدة 2024/2025.

حامل اللقب يلعب مساء اليوم، الثلاثاء، أمام نظيره شتوتجارت الألماني على ملعب سانتياجو برنابيو، ويبدو أن الفريق الخصم ليس فريسة سهلة لكارلو أنشيلوتي ورجاله.

الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف، شهد لقطة مثيرة للجدل، كان بطلها المدافع الألماني أنطونيو روديجر، وسط شكوك حول أحقيته في الحصول على ركلة جزاء، كانت سترجح كفة فريقه وتضعه في المقدمة.

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روديجر استلم الكرة داخل منطقة جزاء شتوتجارت، وقبل محاولته للسيطرة عليها تعرض للشد من أتاكان كارازور قائد الفريق الألماني، مما تسبب في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البعض يعتقد أن الكرة تستحق احتسابها كركلة جزاء، ولكن ذهب البعض الآخر لتأييد قرار الحكم أوموت ميلر، بحجة أن هذه اللمسات الخفيفة لا ترتقي لاحتسابها في مسابقة بحجم دوري أبطال أوروبا.

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جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الحالات المثيرة للجدل على الجانب التحكيمي لريال، خاصة بعد حصوله على 4 ركلات جزاء في 5 مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم، كان آخرهم ركلتين أمام ريال سوسييداد بالجولة الماضية من البطولة.