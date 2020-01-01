ريال مدريد إلى الدوري الأوروبي .. تاريخه في البطولة، إنجازاته، والظهور الأخير

متى لعب ريال مدريد للمرة الأخيرة في الدوري الأوربي؟

خسر ريال مدريد أمام شاختار دونيتسك في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا ليصبح على بعد هزيمة واحدة من اللعب في الدوري الأوروبي.

الريال لم يشارك في الدوري الأوروبي بمسماه الجديد، يوربا ليج، لكنّه سبق ولعب في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي في 9 مناسبات مختلفة، كما لعب في كأس أبطال الكؤوس الأوروبية والمعروف باسم كأس الكؤوس الأوروبية في 4 مناسبات.

وفي حال سقط ريال مدريد أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا يودع المسابقة إلى الدوري الأوروبي في مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق.

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كم مرة شارك ريال مدريد في الدوري الأوروبي؟

أول مشاركة لريال مدريد في الدوري الأوروبي بمسماه السابق، كأس الاتحاد الأوروبي، جاء في موسم 1971-1972 بعد أن أنهى الدوري الإسباني في الموسم السابق له في المركز الرابع.

فاز الريال في الجولة الأولى على بازل السويسري بنتيجة 2-1 ذهابًا و2-1 إيابًا، ثم صعد لمواجهة أيندهوفن الهولندي وخسر خارج الديار 2-0 ورغم فوزه في ملعبه 3-1 لكنّ ودّع البطولة بقاعدة الهدف خارج الأرض.

المشاركة الثانية كانت في موسم 1973-1974 بعد أن أنهى رابعًا في الدوري الإسباني الموسم السابق له، وخرج من الدور الأول أمام إبسويتش تاون بالخسارة 1-0 والتعادل السلبي على أرضه.

وبعد غياب ثماني سنوات، عاد إلى البطولة في 1981-1982 وفاز في الجولة الأولى على تاتابانيا المجري وفاز 3-1 مجموع المباراتين ثم أقصى كارل زايس يينا في الجولة الثانية بنتيجة 3-2 في اللقاءين.

وفي ربع النهائي وبعد الفوز ذهابًا على كايزرسلاوترن الألماني 3-1 خسر خارج ملعبه بخماسية نظيفة وخرج من البطولة.

وفي موسم 1983-1984 عاد للبطولة وودع من الجولة الأولى على يد سبارتا براج بالخسارة ذهابًا 3-2 والتعادل 1-1 في الإياب.

أما موسم 1985-1986 فحقق ريال مدريد اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد أن أقصى واكر إنسبروك النمساوي بنتيجة 5-2 في المباراتين ثم رييكا الكرواتي بعد تحويل خسارته ذهابًا 3-1 للفوز في الإياب 3-0، وفي ثمن النهائي تجاوز أندرلخت البلجيكي رغم الهزيمة ذهابًا 3-0 بالفوز في الإياب 6-1.

وأقصى توتنهام من ربع النهائي بالفوز 1-0 ذهابًا والتعادل السلبي في الإياب، ثم تجاوز إنتر بعد أن خسر ذهابًا 2-0 وفاز 3-0 في الإياب، وجاء النهائي أمام فريق فيديوتون بثلاثية.

وعاد ريال مدريد في الموسم التالي ليفوز باللقب بعد إقصاء آيك أثينا بنتيجة 6-0 في المباراتين وعبر تشورنومورتس بالفوز 2-1.

وفي ثمن النهائي، قام بأفضل عودة في تاريخ البطولة بعد الخسارة 5-1 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الذهاب ولكن انتصر على أرضه برباعية نظيفة ثم تجاوز زاماكس رغم الخسارة إيابًا 2-0 وذلك بالفوز ذهابًا 3-0.

وفي نصف النهائي، عاد من هزيمة 3-1 أمام إنتر في الذهاب وانتصر 5-1 في الإياب ليحقق اللقب أمام كولن بنتيجة 5-1 في النهائي.

ريال مدريد عاد للبطولة في موسم 1991-1992 ووصل إلى نصف النهائي قبل أن يخرج أمام تورينو، ثم في موسم 1992-1993 غادر من ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان.

وآخر ظهور له في كأس الاتحاد الأوروبي كان في موسم 1994-1995 وخرج من دور الـ16 أما أودنسه الدنماركي.

آخر منافس في البطولة موقف ريال مدريد الموسم أيندهوفن الدور الثاني 1971-1972 إبسويتش تاون الدور الأول 1973-1974 كايزرسلاوترن ربع النهائي 1981-1982 سبارتا براج الدور الأول 1983-1984 فيديوتون البطل 1984-1985 كولن البطل 1985-1986 تورينو نصف النهائي 1991-1992 باريس سان جيرمان ربع النهائي 1992-1993 أودنسه دور الـ16 1994-1995

كم عدد بطولات ريال مدريد في الدوري الأوروبي؟

فاز ريال مدريد باللقب مرتين في 1984-1985 و1985-1986، كما أنّ أفضل إنجازه عدا ذلك كان الوصول لنصف النهائي في 1991-1992.

ما هي فرص تأهل ريال مدريد في دوري الأبطال؟

بعد الهزيمة من شاختار في الجولة الخامسة، فإنّ ريال مدريد مطالب بالفوز في الجولة المقبلة على بوروسيا مونشنجلادباخ ليفتح الباب للتأهل إلى ثمن النهائي بشرط خسارة أو تعادل شاختار أمام إنتر.

أما في حالة التعادل أمام مونشنجلادباخ، فإنّ الخيار الوحيد للبقاء في التشامبيونزليج يكون بهزيمة شاختار أمام إنتر.

وفي حال فشل في الفوز في الجولة الأخيرة فسوف يتجه مباشرة إلى الدوري الأوروبي، وقد يودع البطولة نهائيًا حال فاز إنتر على مونشنجلادباخ وشاختار وخسر الملكي أمام مونشنجلادباخ.

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كم عدد بطولات ريال مدريد الأوروبية؟

حقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة، 6 مرات بالمسمى القديم و7 مرات بالمسمى الحديث، وهو أكثر فريق تحقيقًا لهذا اللقب.

كما فاز بالسوبر الأوروبي 4 مرات آخرها في 2014 إلا أنّه ليس الفريق الأكثر فوزًا بالبطولة، إذ حققها برشلونة وميلان 5 مرات.

وعلى المستوى العالمي حقق كأس الإنتركونتيننتال في 3 مناسبات وكأس العالم للأندية 5 مرات، كأثر فريق في العالم تحقيقًا للبطولتين.

متى كانت آخر مرة ودّع ريال مدريد دوري الأبطال من المجموعات؟

لم يودّع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا ولا مرة من دور المجموعات منذ تحول النظام لهذا الشكل.

لكنّ آخر مرة غادر فيها الملكي من الدور الأول للبطولة يعود إلى موسم 1962-1963 بالخسارة أمام أندرلخت البلجيكي.

ما هي الخسائر التي تواجه ريال مدريد حال لعب في الدوري الأوروبي؟

خروج ريال مدريد من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يؤثر عليه ماليًا بخسارة مكافئة الوصول إلى ثمن النهائي والمقدرة بمبلغ 9.5 مليون يورو.

كما أنّه لو استمر في البطولة لحصد 10.5 مليون يورو بالوصول إلى ربع النهائي و12 مليون يورو حال استمر لنصف النهائي و15 مليون يورو حال حلّ وصيفًا و19 مليون يورو حال حقق اللقب.

وبجانب الخسائر المالية، فإنّ بطولة الدوري الأوروبي لا تحظى بالأهمية ذاتها التي تحققها دوري أبطال أوروبا.