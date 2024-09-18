بعد "صافرة الغضب".. كارباخال يعتذر لجماهير ريال مدريد!

ماذا فعل القائد؟

شوهد داني كارباخال نجم ريال مدريد، وهو يعتذر لجماهير الفريق مساء أمس الثلاثاء عقب مواجهة شتوتجارت، في افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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كانت النهاية سعيدة بشكل واضح، حيث حقق الفريق الملكي الفوز بنتيجة 3-1، رغم أن المباراة كانت في طريقها إلى التعادل بهدف لكل فريق على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقرر كارلو أنشيلوتي الاعتماد على كارباخال في قلب الدفاع، مع دخول لوكاس فاسكيز كظهير أيمن بدلًا من إيدر ميليتاو.

وبينما كان شتوتجارت يضغط لتسجيل هدف ثانٍ بعد التعادل في الشوط الثاني، أطلقت جماهير البرنابيو صافرة قوية في الدقيقة 74، احتجاجًا على تراجع أداء اللاعبين.

والتقطت كاميرات Movistar + كارباخال، القائد في أرض الملعب، وهو يرفع يديه إلى الجماهير، في إشارة اعتذار عن أداء الفريق.

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وجاء فوز ريال مدريد بفضل ثنائية متأخرة أحرزها أنطونيو روديجر وإندريك فيليبي، ليضمن الفريق أول 3 نقاط في الصراع من أجل الاحتفاظ بلقب التشامبيونزليج.