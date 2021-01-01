ريال مدريد وخيتافي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام ويسكا في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، بملعب سانتياجو برنابيو..

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ريال مدريد 2 × 0 خيتافي

مباشر، لحظة بلحظة



نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسيين بنزيما وميندي

75' خروج أسينسيو ودخول إيسكو

70' تسديدة خطيرررررررررررررررة من بنزيما، تمر بجوار القائم الأيسر لخيتافي، ريال مدريد يقترب من الهدف الثالث

68' عرضية من البديل أريباس ولكن دفاع خيتاافي يشتت الكرة

66' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوووووووووووووووووووووووووووووول ميندي يضيف الهدف الثاني لريال مدريد بشكل رائع بعد عرضية من مارسيلو

59' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بنزيما يسجل الهدف الأول لريال مدريد، عرضية ممتازة من فينسيوس يلعبها الفرنسي برأسه قوية في المرمى

57' هجمة سريعة وخطيرة لختيافي، الكرة تصل إلى كوكوريلا على الجهة اليسرى، الذي يلعب كرة عرضية أرضية ولكن فاران يشتت الكرة

48' أوووووووووووه سوووووووووريا يتألق مرة آخرى ويحرم ريال مدريد من التقدم، تمريرة ممتااااازة من أسينسيو إلى بنزيما الذي يسدد الكرة ولكن سوريا يُخرجها لضربة ركنية

47' عرضية من الجهة اليمنى لخيتافي، وأنجيل يحاول لعب الكرة مقصية ولكنها إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لريال مدريد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

37' أووووووووووووووووه قريبة جدًا من ريال مدريد، تمريرة من مارسيلو إلى مودريتش الذي سدد كرة قوية ولكن سوريا تصدى لها بنجاح

32' عرضية أخرى رائعة من مارسيلو، إلى فاران الذي كان متواجدًا في منطقة جزاء ختيافي ويسدد الكرة ولكن بشكل سئ، تخرج إلى ضربة مرمى ويهدر فرصة تسجيل الهدف الأول للملكي

27' عرضية أخرى قوية من مارفين ولكن سوريا يمسك بالكرة

25' تسديدة من مارسيلو ولكنها سيئة وعالية جدًا جدًا عن مرمى خيتافي

21' عرضية قوية من الجهة اليمنى عن طريق الناشئ الواعد "مارفين" ولكن الكرة تمر من الجميع وتخرج إلى رمية تماس

19' اختراق رائع من الجهة اليسرى ريال مدريد بعد تمريرة رائعة من مارسيلو إلى فينسيوس الذي يلعب كرة عرضية ولكن شاكلا يشتت الكرة بنجاح

13' خطيرررررررررررررررة من ريال مدريد، ضربة ركنية يرفعها مودريتش وبنزيما يلعب الكرة برأسه ولكنها تصطدم بالعارضة وتخرج لضربة مرمى

11' سيطرة واستحواذ سلبي من ريال مدريد، المباراة بدون أي فرص حقيقية من لعب مفتوح!

5' خطيرررررررررررررررررة من كاسيميرو، البرازيلي كاد أن يحرز الأول لريال مدريد، ضربة حرة غير مباشرة يلعبها مودريتش، تصطدم بمدافع ختيافي وتأتي إلى كاسيميرو الذي يسددها ولكنها عالية!

3' ريال مدريد يجد صعوبة في الخروج بالكرة من منطقة جزائه حتى الآن

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

تيبو كورتوا

مارسيلو - ناتشو - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي

لوكا مودريتش - كاسيميرو

فينيسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - مارفين

بنزيما

تشكيل خيتافي:

يبدأ المدرب خوسيه بوردالاس بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

دافيد سوريا

ماتياس أوليفيرا - إيريك كاباكو - سفيان شاكلا - داميان سواريز

مارك كوكوريلا - ماورو أرامباري - نيمانيا ماكسيموفيتش - سولير

رودريجيز - خوان هيرنانديز

يبحث خيتافي عن الفوز الأول له منذ أربع جولات، بعد أن تلقى هزيمتين ثقيلتين من بلباو وإشبيلية وتعادل مع ألافيس، وذلك سعيًا لتحسين ترتيبه في الجدول، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر.

نجح ريال مدريد في العودة للانتصارات في الجولة الماضية بعد أن قلب الطاولة على ويسكا بهدفي فاران، ويسعى لمواصلة النتائج الجيدة رغمًا عن أنف الإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق في الموسم الحالي، من أجل استعادة المركز الثاني على الأقل الذي يتواجد فيه برشلونة بفارق الأهداف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مدريد وخيتافي، في إطار مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني والتي ستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.