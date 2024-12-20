لقاءات فريدة مع ناتشو وأسطورة ريال مدريد

اتجه النجم الإسباني خوسيلو، لاعب الغرافة القطري الحالي وريال مدريد السابق، إلى تقليد عدد كبير من المشاهير والمؤثرين، من خلال عرض تفاصيل حياة اليومية وتجاربه في قطر للجمهور، على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر خوسيلو مقطع فيديو "تريلر" عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، يستعرض خلاله مقتطفات من حياته اليومية في قطر، ولحظات من مواجهته مع الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وكان خوسيلو قد كشف عن كواليس أول لقاء جمعه بالدون، كان ذلك مع انضمامه إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من إسبانيول، وقال: "كريستيانو منحني قميصه في الظهور الأول لي مع ريال مدريد، لم أغسله منذ هذه اللحظة، رائحته ليست سيئة أبدًا".

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واستعان خوسيلو بمثل هذه اللقطات في الفيديو الدعائي، حيث أعلن مهاجم الغرافة أنه سيظهر لأول مرة على يوتيوب في 23 ديسمبر الجاري بأسلوب أنيق، إلى جانب النجم كريستيانو رونالدو، في وسيلة دعائية ذكية للترويج لمقاطعه المستقبلية.

وسيتحدث لاعب ريال مدريد السابق عن جانبه المهني والشخصي، مع عائلته، حيث يعرض المقطع الذي لم يتجاوز 57 ثانية، صورًا له مع أطفاله، وكذلك لقطات له وهو يلعب البادل وبعض الصور العاطفية مع فرناندو هييرو نجم منتخب إسبانيا السابق.

كما يظهر خوسيلو أيضًا مع زميله السابق في ريال مدريد ناتشو، بينما يكشف عن مدى سهولة التكيف مع الحياة في قطر، بقوله: "نشعر أنها وطننا، في النهاية إنها دولة رحبت بنا بشكل جيد للغاية".