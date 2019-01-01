خاميس وبيل يثبتان أحقيتهما بثقة زيدان

أرقام جاريث بيل وخاميس رودريجيز في مباراة ريال مدريد وبلد الوليد تؤكد ثقة زيدان في الثنائي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يبدو أن نجمي ريال مدريد خاميس رودريجيز وجاريث بيل يعملان بقوة من أجل إثبات أحقيتهما بثقة المدرب زين الدين زيدان والفرصة التي أعطاها لهما.

وقدم الثنائي مباراة جيدة في مواجهة ريال مدريد أمام ضيفه بلد الوليد، وذلك على الرغم من انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وفشل ريال مدريد في تحقيق الانتصار في أولى مبارياته على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وأظهرت أرقام بيل وخاميس في مباراة بلد الوليد الأخيرة جودة العمل الذي يقوم به الثنائي في الفترة الأخيرة، في خطوة إيجابية من أجل الحصول على أدوار أكبر خلال الموسم.

وشارك خاميس رودريجيز أساسيًا لأول مرة مع ريال مدريد بعد عودته من الإعارة التي قضاها مع بايرن ميونيخ لمدة موسمين، ليحظى بتشجيع كبير من جماهير سانتياجو بيرنابيو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وقام النجم الكولومبي بـ 34 تمريرة صحيحة من أصل 40 تمريرة خلال المباراة، كان جزءًا كبيرًا منها تمريرات مفتاحية ساعدت الفريق في العمل الهجومي بشكل كبير.

بينما كان جاريث بيل أكثر اللاعبين نشاطًا على الإطلاق في صفوف الفريقين، حيث وصلت نسبة تمريراته الناجحة إلى 90%، وقام بـ 6 تسديدات على المرمى، وكان أكثر لاعبي ريال مدريد لمسًا للكرة في مناطق الخطورة مناصفة مع كريم بنزيما، ولم ينقصه سوى تسجيل الهدف فقط.

ومن المتوقع أن يحصل الثنائي على أدوار أكبر مع ريال مدريد خلال ما تبقى من الموسم، خاصة مع استمرار غياب إدين هازارد وماركو أسيسنيو بسبب الإصابة.

هل كان السبت الأخير لخاميس رودريجيز مع ريال مدريد؟

يذكر أن خاميس رودريجيز وجاريث بيل كانا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.