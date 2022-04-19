ريال مدريد خارج السباق .. سيتي يحسم صفقة هالاند براتب قياسي!

يعد مستقبل النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني أحد أكثر المواضيع إثارة في سوق الانتقالات حاليًا، مع اهتمام أندية مثل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي بالحصول على خدماته.

ويبدو أن وصول هالاند إلى مانشستر سيتي قد اتخذ خطوة مهمة للغاية في الساعات الأخيرة، بعدما كشفت تقارير عن توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن شروط العقد الشخصي.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن الاتفاق بين هالاند ومانشستر سيتي قد أصبح أمرًا واقعًا.

وأشارت إلى أن هالاند سيكون اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي، براتب يتجاوز 600 ألف يورو أسبوعيًا، وهو الرقم الذي حصل على موافقة جميع الأطراف.

كما كشفت عن أن الاتفاق سيكون لمدة خمس سنوات، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة سيكون هالاند لاعبًا في مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل.

ومع الاتفاق على البنود الشخصية، فإن الخطوة المتوقعة بعد ذلك من مانشستر سيتي، هي القيام بتفعيل الشرط الجزائي في عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند، والذي تبلغ قيمته 75 مليون يورو.

ويبدو أن المال لم يكن المحرك الرئيسي فقط للصفقة، خاصة وأن ألف إنجي، والد هالاند، قد سبق له اللعب في صفوف مانشستر سيتي، وشارك بشكل كبير في المفاوضات من أجل انتقال نجله إلى ملعب الاتحاد.

اقرأ أيضًا ..

حتى لا يشتعل البيت بأهله .. هل انفرط عقد برشلونة يا تشافي؟!

فيديو | جماهير برشلونة تعتدي على لاعب فرانكفورت السابق

جول إنسايدر | لغة المال .. حينما يتفوق لاعبون عرب على نجوم كبار في أوروبا