"أتلتيكو فريق الحكام وهل نسيتم دوري 2021؟".. رد قوي من تلفزيون ريال مدريد على تصريحات سيميوني!

هجوم المدرب الأرجنتيني لم يمر مرور الكرام

خرج خيسوس ألكايدي مدير قناة ريال مدريد الرسمية، من أجل الرد على تصريحات دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد حول الجدل التحكيمي الذي يحيط بالميرينجي منذ سنوات طويلة.

مباراة ريال الأخيرة أمام سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا، شهدت شكوك حول بضعة قرارات غير صحيحة لصالح الميرينجي، كان أبرزها ركلة جزاء لم يتم احتسابها ضد الحارس أندريه لونين، وهو الأمر الذي دفع سيميوني للتهكم على الأمر قائلًا إن الجدل التحكيمي هو جزء من تاريخ النادي المدريدي منذ 100 عام.

وقال خيسوس في حديثه عبر قناة ريال مدريد:"أنباء رائعة، إنه مثال رائع على أن ريال مدريد أصبح منفتحًا على العالم، أنا أشعر بالقلق لأن الدوري الإسباني قد عاد، ومن حيث المبدأ يبدو أن المبارزة ستكون واحد ضد واحد حتى يقوم برشلونة برد فعل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أتلتيكو مدريد يعتبر من الفرق المفضلة لدى لجنة التحكيم، كانت هناك العديد الشكوك حول ركلات جزاء في مبارياتهم خلال الفترة الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس وكرة روبن جارسيا لاعب أوساسونا".

وواصل حديثه:"في العام الماضي، تمت معاقبة ريال مدريد بشدة في مواجهات مباشرة أمام أتلتيكو بسبب هذا النظام التحكيمي الرائع، ودعونا نتحدث أيضًا عن لقب الدوري الإسباني لعام 2021 الذي حصلوا عليه بوجود حالات تحكيمية أخرى مثيرة للجدل، لذلك لا يوجد أي سبب للقلق لمواجهة أحد أعلى المدربين أجرًا في العالم".

جدير بالذكر أن أتلتيكو يحتل حاليًا صدارة الدوري الإسباني بـ44 نقطة، مقابل 43 لريال مدريد الثاني و38 لبرشلونة صاحب المركز الثالث.