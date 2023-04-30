ريال مدريد حاول مساعدة النصر .. هدف العالمي يبحث عن وجهة مختلفة!

يبدو أن ريال مدريد يحاول مساعدة النصر في تحقيق أبرز أهدافه في سوق الانتقالات..

shahid

عاد الحديث عن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان التدريبي ليتجدد مرة أخرى، بعد عامين من توديع ريال مدريد الإسباني بعد نهاية ولايته الثانية في النادي الملكي.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد



العديد من التقارير تحدثت عن تواصل ريال مدريد مع زيدان ليعود من جديد لقيادة النادي في ولاية ثالثة، لكن يبدو أن ذلك الأمر ليس صحيحًا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن العلاقة بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق في أفضل أحوالها، ويتم التشاور مع كل القرارات الخاصة بالموسم المقبل مع المدرب الإيطالي الذي يعيش أسعد أوقاته في العاصمة الإسبانية.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى ارتباط زيدان بتدريب نادي يوفنتوس الإيطالي كبديل محتمل للمدرب ماسيمليانو أليجري، خاصة وأن "البيانكونيري" لا يعيش أفضل مواسمه.

وحسب التقرير، فإنه مع رفض زيدان لفكرة التدريب في المنطقة العربية حاليًا بعد عرض النصر السعودي بسبب عدم تفكيره في الحصول على المال فقط، تجدد كذلك خيار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يأمل النادي الباريسي في إقناع أسطورة "الديوك" بتدريبه في المستقبل.

لكن مع إخلاص زيزو لنادي مارسيليا عدو باريس سان جيرمان الأول، فإن هذا الخيار مستبعد، فيما يعد فريق الجنوب الفرنسي وجهة محتملة بالنسبة لمدرب ريال مدريد السابق.

الحقيقة هي أن زين الدين زيدان موجود في السوق، لكن الفرنسي يعلم أن ريال مدريد لن يكون وجهته المقبلة.

ريال مدريد لا يفكر في زيدان لسبب بسيط هو الثقة تجاه أنشيلوتي وعمله، لم يكن هناك أي تحرك أو تواصل مع الفرنسي، ولم يقترب زيدان أكثر من استعادة العلاقة التي كانت متوترة لمدة 16 شهرًا.

Shahid