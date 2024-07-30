تكرار سيناريو إندريك.. خطوة أخيرة تفصل ريال مدريد عن جوهرة الأرجنتين!

بأقل من قيمة الشرط الجزائي..

يقترب ريال مدريد من حسم التعاقد مع فرانكو ماستانتونو، لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الإدارة المدريدية تتقدم بشكل جيد في مفاوضات التعاقد مع فرانكو، مشيرة إلى أن "سانتياجو سولاري، مدير كرة القدم في الفريق، هو من يقود المفاوضات الآن".

وأضافت: "سولاري يتفاوض مع ريفر بليت الآن حول قيمة الصفقة، وتمكن من إقناع اللاعب بالانضمام إلى ريال مدريد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يشار إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ماستانتونو تبلغ 45 مليون يورو، لكن سولاري يتفاوض لحسم الصفقة مقابل 25 مليون يورو فقط.

ولفتت "آس" أن ريال مدريد يسعى لتكرار سيناريو "صفقة إندريك" مع ماستانتونو، بحيث يوقع الآن على أن ينضم بشكل فعلي في نهاية الموسم المقبل.

ويبلغ فرانكو ماستانتونو من العمر 16 عامًا فقط ويجيد اللعب في مركز خط وسط المهاجم مع فريقه ريفر بليت الأرجنتيني، حيث قدم أداء مبهرًا في الموسم الحالي وخطف أنظار كبار أوروبا.