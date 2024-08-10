مركز جديد ومنافسة شرسة .. جولر يُجبر أنشيلوتي على تغيير جذري بمستقبله!

النجم التركي كان على وشك الرحيل

يستعد لاعب الوسط التركي أردا جولر، لخوض بداية مختلفة تمامًا للموسم الجديد مع ريال مدريد، وفقًا لرؤية المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

جولر انضم إلى ريال الصيف الماضي قادمًا من فنربخشه التركي، ولكن بدايته تعكر صفوها بسبب الإصابات والجلوس على دكة البدلاء، قبل أن تتحسن الأمور كثيرًا معه في المراحل الأخيرة من الموسم، وصولًا إلى مستوياته المميزة مع تركيا في يورو 2024.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن تألق اللاعب كذلك في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وظهوره بمستوى جيد في المباريات الودية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، جعل الأمور تتخذ منعطفًا جذريًا بخصوص مستقبله مع الفريق.

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صاحب الـ19 سنة تألق في الكلاسيكو الودي أمام برشلونة ولعب تمريرة حاسمة، بينما ظهر بشكل أقوى أمام ميلان وقدم شوطًا أول متكاملًا للغاية أمام الروسونيري مما لفت أنظار أنشيلوتي بصورة واضحة، وتحدث بعد المباراة عن رغبته في رؤية اللاعب بأماكن قريبة من منطقة جزاء المنافس لاستغلال قدراته الهجومية.

ومن جانبه قالت "as" إن المنافسة ستكون شرسة مرة أخرى بالنسبة لجولر على اللعب كأساسي في الموسم الجديد، وهناك فرصة لمشاركته بمركز الجناح الأيمن لاستغلال تسديداته القوية المميزة بدلًا من مكانه الطبيعي في عمق الملعب كصانع ألعاب، مما يجعله في مواجهة مباشرة مع الثنائي رودريجو وبراهيم دياز لإقناع أنشيلوتي بقدراته.

يذكر أن جولر الذي ارتبط بالرحيل إلى ريال سوسييداد على سبيل الإعارة هذا الصيف، نجح في تسجيل 6 أهداف ولم يلعب أي تمريرة حاسمة في 12 مباراة لعبها مع ريال مدريد الموسم الماضي.