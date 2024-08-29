النجم الألماني يرفض التشكيك في قدرات الميرنجي

ليس عجيبًا أن يتوقع النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، فوز الملكي بلقب الدوري الإسباني في الموسم الجديد، لكن توقعه بشأن مصير برشلونة في جدول الترتيب، هو ما أثر الجدل كثيرًا.

توني كروس كان قد أنهى رحلته مع ريال مدريد بنهاية الموسم المنصرم، وتحديدًا على ملعب ويمبلي، حيث ساهم في فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، ومن ثم أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد وداع منتخب بلاده بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة.

وقال كروس في البودكاست الذي يقدمه مع شقيقه فيليكس، بعنوان "Einfach mal Luppen": "بدون أدنى شك ريال مدريد سيحقق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث سيحافظ على لقبه لموسم جديد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في نفس السياق، شكك النجم الألماني في قدرة مواطنه هانز فليك في قيادة برشلونة على تحقيق الوصافة خلف ريال مدريد، قائلًا: "السباق على المركز الثاني سيفوز فيه أتلتيكو مدريد على برشلونة".

ويتصدر برشلونة حاليًا ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بعدما حقق الفوز على كل من فالنسيا، أتلتيك بيلباو ورايو فاليكانو، بنفس النتيجة (2-1)، ليحيي آمال جماهيره في استعادة لقب الليجا الغائب.

يذكر أن كروس، كان قد كشف في مقابلة حديثة مع مجلة (كيكرز) الألمانية، بمناسبة اختياره أفضل لاعب كرة قدم ألماني لهذا العام، عن تلقيه مقترحات للعمل كمحلل إعلامي، لكنه في الوقت الحالي يفضل ذلك عدم قبول أي منها.