تقارير .. نجما ريال مدريد المفتاح من أجل كين

قائد سبيرز محط إعجاب في مدريد

أفادت تقارير في الإعلام الإنجليزي بعرض ريال مدريد صفقة تبادلية على نظيره توتنهام من أجل الحصول على قائد ونجم الأخير هاري كين خلال الانتقالات الصيفية.

كين ارتبط منذ فترة طويلة بالانتقال لصفوف النادي الملكي وقيادة خط هجومه، وأيضاً بعديد الأندية الأوروبية، ومنها يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

وقالت "إكسبريس" إن أحد الحلول التي قد يطرحها الميرينجي في ميركاتو الصيف هو مبادلة كين بالنجمين خاميس رودريجيز وجاريث بيل، في ظل القيمة المرتفعة للإنجليزي.

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وأشارت التقارير الواردة من بريطانيا إلى أن سبيرز لا يعتبر قائده مطروحاً للبيع من الأساس، ولكن في حال قرر ذلك فقيمته لن تقل عن حدود 200 مليون يورو.

وفي المقابل، الصحافة الإسبانية أشارت إلى أن الثنائي بيل ورودريجيز ليسا في حسابات زيدان من الأساس للموسم المقبل، ويريد النادي التخلص منهم لإفساح المجال لتدعيم صفوفه.

بيل رُشح للعودة مجدداً إلى صفوف ناديه القديم، والذي شهد بداياته وانطلاق مشواره، بينما ارتبط الكولومبي رودريجيز بالدوري الإنجليزي، وتحديداً إيفرتون ومانشستر يونايتد.

وينتهي عقد كين مع توتنهام بحلول يونيو 2024، وذلك بعد تمديده قبل قرابة أربعة أعوام مع النادي اللندني.