تفاصيل محادثة بنزيما مع فينيسيوس بعد أزمة جلادباخ

المهاجم الفرنسي أراد تهدئة الأوضاع

أزمة قوية تعرض لها نادي ريال مدريد الإسباني، بعد قيام كريم بنزيما مهاجم الفريق، بتحريض زميله الفرنسي فيرلاند ميندي على عدم التمرير للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

شبكة "تيليفوت" الفرنسية، نشرت مقطع فيديو لبنزيما، قبل دخول ريال مدريد لخوض الشوط الثاني لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

مهاجم ريال شوهد وهو يقول لمواطنه الفرنسي:"يمكنك اللعب بأي طريقة تريدها، ولكن لا تمرر له فهو يلعب ضدنا".

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صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن الأنظار كلها اتجهت نحو فينيسيوس وبنزيما، خلال تدريبات ريال، اليوم الخميس، استعداداً للجولة القادمة من بطولة الدوري.

وأوضحت أن الأمور كانت على طبيعتها بين الثنائي، ولم تظهر أي خلافات بينهما خلال المران الجماعي للفريق.

وأشارت إلى أن بنزيما قام بالاتصال بالجناح البرازيلي، من أجل التحدث معه وتوضيح الأمور له، لعدم رغبته في منح الواقعة أهمية كبيرة.

وحاول بنزيما إقناع زميله الشاب، بأن ما حدث كان مجرد توتر طبيعي خلال المباراة، وأنه لم يحاول مضايقته أو إلحاق الضرر به.

وهو الأمر الذي تفهمه فينيسيوس بشكل كبير، حيث أغلق القضية تماماً، وقرر الحفاظ على العلاقة الجيدة التي تجمعه بالمهاجم المخضرم.

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ويأتي ذلك لرغبة الثنائي في نسيان ما حدث، والتركيز على موقف الفريق الصعب في دوري الأبطال، بعد الخسارة أمام شاختار والتعادل مع جلادباخ، قبل المواجهة الحاسمة أمام فريق إنتر الإيطالي الأسبوع القادم.

جدير بالذكر أن ريال يستعد لمواجهة هويسكا في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني يوم السبت المقبل، طمحاً في مواصلة الانتصارات على الصعيد المحلي، بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف.