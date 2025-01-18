ريال مدريد على عرش "أفضل أندية العالم" .. الهلال يكتسح بطل آسيا وفريق عربي واحد يتفوق عليه!

تعرف على تصنيف IFFHS لأفضل فرق العالم، لعام 2024..

أصدر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS، تصنيفه السنوي لأفضل فريق للرجال في العالم، خلال عام 2024، بتواجد 700 فريق في القائمة، بناءً على إحصاءات الفرق خلال الفترة منذ 1 يناير وحتى 31 ديسمبر.

وتمكن ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا وكأس القارات للأندية، من تزعم صدارة أفضل أندية العالم، بعدما حافظ على ترتيبه الأول على مدار 7 شهور، خلال العام الماضي، ليفوز باللقب للمرة الخامسة، بعد أعوام 2000 و2002 و2014 و2017 ثم 2024، فيما جاء باير ليفركوزن الألماني في الوصافة، بعد فوزه بالدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، وبلوغه نهائي الدوري الأوروبي.

وتضمنت القائمة وجود 5 أندية سعودية، فيما كان الهلال، بطل الثلاثية، الفريق الآسيوي الوحيد المتواجد ضمن أفضل 100 نادٍ عالمي، بعد حلوله في المركز 65، فيما كانت المفاجأة بتواجد العين الإماراتي، المُتوج بدوري أبطال آسيا، في المركز 233.

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ويعد الأهلي المصري هو الفريق العربي الوحيد المتفوق على الهلال في تصنيف أفضل أندية العالم، حيث يحل حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في المركز 34 عالميًا.

أما عن باقي الفرق السعودية، فإن النصر يحتل المركز 132، ثم يأتي الأهلي في المركز 213، والتعاون بالمركز 288، فيما يعد الاتحاد آخر الحاضرين بين أندية المملكة، بحلوله في المركز 323.

وبالنظر إلى تصنيف أفضل 10 أندية على مستوى العالم، فإن ريال مدريد جاء في الصدارة، ثم جاء باير ليفركوزن الألماني ثانيًا، وأتالانتا الإيطالي ثالثًا، وليفربول الإنجليزي رابعًا، ثم بوتافوجو البرازيلي خامسًا، ومانشستر سيتي الإنجليزي سادسًا، وبرشلونة الإسباني سابعًا، وفلامينجو البرازيلي ثامنًا، وأتلتيكو مدريد الإسباني تاسعًا، ثم بوروسيا دورتموند الألماني في المركز العاشر.