ريال مدريد تسيد العالم بمبيعات قمصانه وميلان يعود من جديد!

تفوق مدريدي واضح في مبيعات القمصان وعودة للميلان في الصورة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تصدر فريق ريال مدريد لقائمة الفرق الأكثر مبيعًا للقمصان في العالم في الفترة الحالية.

حيث أن مبيعات القمصان تعد أحد أهم الطرق الترويجية للفرق لنشر العلامة التجارية للنادي، وأيضًا لجني الأموال من خلال عملية البيع.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن الفريق الملكي كان لديه مخطط كبير بالفعل لزيادة تلك المبيعات، لكنه لم يحدث بعد فشل صفقة انضمام كيليان مبابي.

ماذا عن تفوق الريال؟

إن نجاحات أندية كرة القدم لا تتحقق فقط على أرض الملعب، ولكن اليوم، يلعب بيع المنتجات والترويج أيضًا دورًا أساسيًا.

وسوق بيع القمصان هو الأكثر شعبية في هذا الصدد، حيث تعتمد الأندية الكبرى في أوروبا على العديد من أرباحها في هذا المجال.

وخير مثال على ذلك هو باريس سان جيرمان، فبعد توقيع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف الماضي، وصل النادي الباريسي إلى حجم مبيعات موسم 2020-21 تصل إلى 41 مليون يورو.

حيث تم بيع أكثر من مليون قميص لأول مرة، 60٪ منها يحمل رقم ميسي، وفقًا لبيانات النادي نفسه.

وفي ضوء هذا السياق، قامت مجموعة "Labelium Group"، بتحليل نتائج مبيعات "الترويج" على أمازون للبطولات الأوروبية الأربع الكبرى: إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا، والتي تقدر إيراداتها السنوية بنحو 12.3 مليون يورو.

وأوضحت الدراسة أن ريال مدريد كان الفريق صاحب أعلى فاتورة سنوية، حيث وصلت إلى 3.3 مليون يورو وزادت الفواتير بأكثر من 400٪ مقارنة بعام 2018، يليه باريس سان جيرمان بمبلغ 2.2 مليون يورو، ويكمل ميلان، البطل الحالي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، منصة التتويج بأكثر من 1.5 مليون يورو.

ويحتل برشلونة، الفريق الإسباني الوحيد إلى جانب ريال مدريد من بين الفرق العشرة الأكثر مبيعًا للقمصان في أوروبا، المركز السادس في الترتيب بإيرادات بلغت 700 ألف يورو.

ما هي قصة مبابي؟

بدون شك، فإن توقيع مبابي كان سيجعل الفريق الأبيض يفوق جميع أرقام المبيعات من حيث القمصان، لكن النجم الفرنسي قد قرر التجديد مع باريس سان جيرمان.

وبحسب ما أورده التقرير، فإن مدريد كان لديه مخطط معين، حيث أن كل شيء وقتها كان يشير إلى أن توقيع مبابي للملكي سيحدث، وبالتالي أعدت شركة "أديداس" 250 ألف قميص باسم اللاعب لتوزيعها في يوم الإعلان عن توقيعه، وبهذه التحركات، كان من الممكن أن يرتفع حجم مبيعات ريال مدريد بصورة أكبر.

هل ترتبط النجاحات ببيع القمصان؟

ركزت الدراسة على نجاحات ريال مدريد وميلان بالتحديد في الموسم الماضي لدراسة ارتفاع مبيعات القمصان مع تحقيقهم للبطولات.

حيث فاز الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما عاد الروسونيري لمنصات التتويج عبر بطولة الدوري المحلي.

وتم إجراء مقارنة بين الأسبوعين السابقين والأسبوعين التاليين لفوز ريال مدريد باللقب القاري وفوز ميلان بالبطولة الإيطالية.

ووفقًا لأهم ثلاث كلمات رئيسية ذات نسبة بحث عالية، شهد ميلان زيادة بنسبة 231٪ في مبيعاته التجارية، بينما شهد ريال مدريد نموًا بنسبة 166٪.