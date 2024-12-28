عين على مبابي وأخرى على "المليار السعودي" .. ريال مدريد يخوض معركة شرسة لتجديد عقد فينيسيوس

جولة المفاوضات تبدأ في الصيف

يستعد ريال مدريد في الصيف المقبل، للدخول في جولة مفاوضات مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق والفائز مؤخرًا بجائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2024.

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فينيسيوس الذي انضم إلى ريال مدريد في 2018، يرتبط الآن بعقد مع النادي الملكي ينتهي في صيف 2027، أي أنه سيدخل آخر عامين من عقده، وهو حاجز يتحرك من خلاله الميرنجي لتجديد عقود اللاعبين الذين يعتبرهم إستراتيجيين.

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ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن فينيسيوس يأمل في أن يحصل على راتب مقارب أو يساوي ما يحصل عليه زميله في الفريق الفرنسي كيليان مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، ويتصدر قمة الرواتب في النادي الملكي..

وأثبت فينيسيوس في الموسم الحالي أنه العنصر الأهم في هجوم ريال مدريد، حيث تأثر الفريق كثيرًا بغيابه للإصابة، بينما لا يزال مبابي لا يقدم الأداء الذي تطلعت إليه جماهير الملكي، رغم مساهماته المقبولة نسبيًا من حيث الأرقام والإحصائيات.

ويخشى ريال مدريد من أطماع الأندية الغنية في السعودية، خصوصًا أن هناك عرضًا فلكيًا وصل إلى النادي بالفعل في الصيف الماضي لضم فينيسيوس إلى النادي الأهلي السعودي، بحيث يصل راتبه لمدة 5 سنوات إلى مليار يورو، ما بين الرواتب والمكافآت.

وأشارت إلى أن السعودية ستواصل محاولاتها لاستقطاب الجناح البرازيلي إلى دوري روشن في الصيف المقبل، حيث سيكون البرازيلي بمثابة صورة لمشروع كأس العالم الذي سيقام في المملكة خلال عام 2034.

ووفقًا لما تمكنت صحيفة "آس" من معرفته، فإن المسؤولين عن الكرة في السعودية، لديهم إصرار على ضم فينيسيوس خلال الصيف المقبل، وتم نقل هذه الرسالة إلى اللاعب البرازيلي وحاشيته، مع إغراءه براتب ضخم ووضع كبير له في المملكة.

على الجانب الآخر، يعول ريال مدريد على بقاء فينيسيوس في الفريق، ولم يفكر النادي الملكي مطلقًا في بيعه ولا يريد السماح له بالرحيل في المستقبل، لأنه أثبت أنه إلى جانب مبابي وبيلينجهام يمكنه صنع التاريخ.

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وختمت الصحيفة الإسبانية: "فينيسيوس سعيد في ريال مدريد ويريد أن يترك بصمته، لكن لكي يحدث ذلك، فإن النادي الملكي سيضطر إلى بذل جهد جديد في الصيف المقبل".