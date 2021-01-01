بيل يعلن مصيره بعد انتهاء إعارته مع توتنهام

النجم الويلزي يحسم مصيره

أكد الجناح الويلزي جاريث بيل، على رغبته في العودة مرة أخرى إلى ريال مدريد بعد انتهاء إعارته مع توتنهام في الصيف.

بيل عاد مرة أخرى للفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ولا توجد مؤشرات حول استمراره مع الفريق.

صاحب الـ31 سنة الذي توترت علاقته بالمدرب زين الدين زيدان قبل الرحيل عن ريال، كشف عن مصيره في تصريحات قبل مواجهة بلجيكا في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال بيل:"السبب الرئيسي الذي دفعني للعودة إلى توتنهام هو لعب كرة القدم والرغبة في المشاركة بانتظام هذا الموسم".

وأضاف:"أردت الذهاب إلى اليورو في أفضل حالة فنية وبدنية ممكنة، الخطة الرئيسية هي اللعب مع توتنهام لمدة موسم وبعدها العودة مرة أخرى لريال مدريد".

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وأنهى الويلزي حديثه:"خطتي الآن واضحة هي العودة لإسبانيا بعد اليورو، هذا هو الحد الذي خططت له من البداية".

جدير بالذكر أن بيل شارك في 25 مباراة مع توتنهام بكل البطولات هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3 بقميص الفريق اللندني.