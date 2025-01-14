خطة جديدة ووداعًا للرباعي الخطير .. ثورة قادمة لأنشيلوتي في ريال مدريد بعد نكسة الكلاسيكو

تغييرات جذرية أقرها المدرب الإيطالي

قرر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، إجراء بعض التغييرات الجذرية في فريقه، بعد الخسارة الأخيرة من برشلونة في كأس السوبر الإسباني.

ريال تعرض لهزيمة قاسية من برشلونة برباعية نظيفة في الدوري الإسباني، ليتجدد اللقاء بينهما يوم الأحد الماضي في نهائي السوبر بالمملكة العربية السعودية، وسط طموحات من جماهير الفريق بالثأر من الغريم الكتالوني، لينتهي الأمر بهزيمة كارثية أخرى بنتيجة 5/2.

الصحفي ماريو كورتيجانا من موقع "ذا أثلتيك" قال إن أنشيلوتي يستعد لإحداث طفرة شاملة في فريقه والعناصر التي سيشركها في الفترة القادمة لتفادي أي حدوث نتائج كارثية أخرى بعد الكلاسيكو الأخير.

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وأوضح أن الإيطالي المخضرم يدرس تغيير طريقة اللعب من 4/2/3/1 إلى 4/4/2، مع وضع فيديريكو فالفيردي على الجانب الأيمن بوسط الملعب وجود بيلينجهام في الناحية الأخرى.

وفي محاولة منه لخلق بعض التوازن بفريقه، قرر أنشيلوتي بالاتفاق مع باقي أعضاء الجهاز الفني، على عدم الدفع بفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وكيليان مبابي ورودريجو معًا بفريق واحد من بداية المباراة، وذلك لخلق المزيد من التوازن الدفاعي والهجومي.

ووفقًا للمعطيات الحالية، يبدو أن الجناح البرازيلي رودريجو هو من سيتم التضحية به في هذه الحالة، خاصة في المواجهات الكبرى على المستويين المحلي والأوروبي.

وأما بالنسبة لخط الدفاع، فمن المقرر منح راؤول أسينسيو المزيد من الفرص، على أن يشارك كأساسي مع الفريق خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وبالحديث عن مركز الظهير الأيمن، قال كورتيجانا إن أنشيلوتي يدرك جيدًا الانتقادات التي يتعرض لها لوكاس فاسكيز، ولكنه سيكون مضطرًا إلى إشراكه في بعض الأحيان، لو لم يتم التعاقد مع لاعب جديد بمركزه في الميركاتو الشتوي الحالي، وسط تأكيدات بأن النادي سيقوم بمحاولة أخرى لجلب ترنت آرنولد من ليفربول هذا الشهر.

يذكر أن المواجهة القادمة لريال مدريد ستكون بعد غد، الخميس، عندما يلعب الفريق أمام سيلتا فيجو في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.