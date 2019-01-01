"ريال مدريد لا يفهم حكم الفيديو"

لقطة مثيرة للجدل في لقاء ريال بيتيس

علق مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد إيميليو بوتراجينيو على الجدل التحكيمي في مباراة فريقه مع ريال بيتيس مساء السبت بالليجا.

وطالب ريال مدريد بركلة جزاء بسبب لمسة يد على زهير فضال في منطقة جزاء فريقه، ولكن الحكم تشاور مع حكام الفيديو وقرر عدم احتسابها.

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وقال بوتراجينيو في تصريحات نقلتها "ماركا": "نشعر بالحيرة بسبب قرار الحكم، الكرة توقفت بسبب لمسة اليد ولكن الحكم رأى غير ذلك".

وأضاف: "لا أفهم تقنية حكم الفيديو، في أحيان القرار هكذا، وفي أخرى تكون العكس، كنت أظن أن مثل تلك المواقف سيحل مع الفيديو".

وختم: "الجميع ظن أنها ستكون ركلة جزاء، الحكم لم ير اللعبة ولكن هناك أداة لمساعدته ومده بالعون، ولكن لم يتم احتساب اللعبة".

وتعادل ريال مدريد سلباً مع بيتيس ليصعد إلى قمة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتاً رفقة برشلونة، بانتظار مباراة جرانادا مساء الأحد.