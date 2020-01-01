الدوري الإسباني

ريال مدريد وبلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة

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تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني 2019-2020

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بلد الوليد 0 × 0 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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Casemiro Real Madrid Sevilla LaLiga 18012020

البدلاء / ألفونس أريولا / إيدير ميليتاو / مارسيلو / خيمس رودريجيز / فيدريكو فالفيردي / لوكاس فاسكيز / لوكا يوفيتش 

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / ناتشو / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / فيرلاند ميندي / لوكا مودريتش / كاسيميرو / توني كروس / الفارو فيدالجو / كريم بنزيمة / إيسكو 

البدلاء / ناتشو مارتينيز / توني فيلا / أوسكار بلانو / بابلو هيرفياس / خافيير مويانو / ميجيل دي لافوينتي 

بلد الوليد: يبدأ المدرب سيرجيو جونزاليس بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من خوردي ماسيب / أنطونيتو / كيكو أوليفاس / محمد ساليسو / لوسيمي شانسبز / روبين ألكاراز / ميشيل هيريرو / خواكين فيرنانديز / فيدي سان إميتيريو / سيرجي جوارديولا / أنيس أوبال 

تشميل الفريقين:

في المقابل، سيحاول بلد الوليد تحقيق المفاجأة والتفوق على بطل السوبر الإسباني من أجل تحسين ترتيبه في الجدول، حيث يحتل الفريق المركز 15 برصيد 22 نقطة وبفارق 8 نقاط فقط عن متذيل الترتيب، مما يجعله مهددًا للهبوط، وبحاجة إلى البحث عن الفوز الأول له منذ نوفمبر الماضي.

نجح المرينجي الأسبوع الماضي في التفوق على إشبيلية  بهدفين لهدف ليواصل اقتسام الصدارة مع برشلونة بنفس عدد النقاط، وسيأمل الفريق بقيادة زين الدين زيدان في أن يحقق الفوز الثالث له على التوالي في الدوري في الفترة الماضية، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام خصم عنيد جدًا على أرضه

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – حيثيحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا للغاية على بلد الوليد وذلك في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني،’ ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./

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