"بين ريال مدريد وبرشلونة" .. أسطورة ليفربول يكشف عن فريق أرنولد الجديد بعد الريدز!

وجهة أرنولد القادمة حال رحيله عن ليفربول...

أشاد جرايم سونيس، أسطورة ليفربول، بقدرات ترينت ألكساندر أرنولد، لاعب الريدز، وتحدث عن مستقبله والفريق الذي قد ينضم إليه بعد فريقه الحالي، وسط الأنباء التي ربطت اللاعب الإنجليزي بالرحيل.

وينتهي عقد أرنولد، مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، وسط تكهنات برحيله عقب الموسم الحالي.

وكان ريال مدريد، قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أرنولد، في الميركاتو الصيفي الماضي ولكن المفاوضات تعثرت وسيكمل اللاعب الإنجليزي عقده مع الريدز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال سونيس في تصريحات صحفية: "لن تترك ليفربول، إلا من أجل ريال مدريد، وأرنولد خُلق خصيصًا من أجل الفريق الإسباني، أراه لاعبًا لهم، إنه النادي الوحيد الذي يمكنه الانضمام إليه، برشلونة، لا يستطيع تحمل ذلك، ولا أعتقد أنه سينضم إلى بايرن ميونخ".

جدير بالذكر أن أرنولد، شارك مع ليفربول، منذ تصعيده من فريق الناشئين في 313 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالهم في 19 مباراة بكافة المسابقات، وصنع 81 آخرين.