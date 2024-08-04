"عليه اختيار المناسب له" .. نصيحة "مثيرة" من كورتوا إلى لونين!

مستقبل حارس مرمى ريال مدريد مازال محاطًا بالغموض

مازال مستقبل أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد محاطًا بالغموض، حيث يرغب ناديه في تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم القادم فيما يرغب اللاعب بالرحيل بحثًا عن وقت أكبر للعب.

لونين كان قد استفاد من غياب تيبو كورتوا، حارس مرمى الريال الأساسي، عن أغلب فترات الموسم بسبب الإصابة ولعب أساسيًا وقدم أداءً مميزًا للغاية، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية وأبرزها ليفربول وتشيلسي.

الحارس البلجيكي سُئل عن زميله الأوكراني خلال تصريحاته عقب الخسارة أمام برشلونة وديًا في أمريكا، فأجاب مقدمًا له نصيحة مثيرة باتخاذ القرار المناسب له، مشيرًا إلى أنه يستحق الأفضل.

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إذ قال، كما نقلت صحيفة آس الإسبانية، "الجميع مطالب باختيار ما يرونه مناسب لهم، أنا لا أقرر لهم. أتفهم حقيقة أنه لعب كثيرًا الموسم الماضي ويود المواصلة على نفس النهج واللعب كثيرًا مستقبلًا. عليه أن يختار طريقه للحصول على أفضل نتائج تخص مسيرته المهنية. لونين حارس مرمى رائع ويستحق الأفضل".

يُشار إلى أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لأبطال أوروبا كان قد أكد أن كورتوا هو الحارس الأساسي للريال في الموسم القادم، وهو ما عزز من رغبة لونين وخاصة وكيله جورج مينديش بالرحيل إلى نادٍ آخر.