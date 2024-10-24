اتضاح موقفه من معسكر البرازيل القادم .. الكشف عن تفاصيل إصابة ومدة غياب رودريجو

ريال مدريد سيفتقد نجمه لعدد من المباريات المهمة

كشف ريال مدريد رسميًا عن تفاصيل إصابة نجمه رودريجو، والتي تعرض لها خلال مواجهة بوروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء الماضي.

النجم البرازيلي كان قد غادر الملعب بعد دوره المهم في إحراز الهدف الثالث الذي قلب خسارة الريال 2-0 إلى التقدم 3-2 والذي انتهى فيما بعد إلى الفوز المذهل 5-2، وقد كشف المدرب كارلو أنشيلوتي عقب اللقاء معاناة اللاعب من إصابة عضلية ستُبعده عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني مساء السبت القادم.

ريال مدريد أوضح أن رودريجو سيخضع لفحوصات طبية صباح اليوم الخميس، وقد حدث بالفعل وأوضح النادي أن النتائج أظهرت معاناته من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن لكنه لم يكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

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المصادر الصحفية المتابعة وأبرزها موقع "ذا أتلتيك" أوضح أن غياب رودريجو عن الملاعب سيصل إلى نحو 20 يومًا، مما سيُبعد عن مواجهات ريال مدريد أمام برشلونة وفالنسيا وأوساسونا في الليجا وكذلك عن موقعة ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت المصادر أن اللاعب على الأرجح سيكون جاهزًا للدخول في معسكر البرازيل في فترة التوقف القادم، حيث سيُواجه منتخب السامبا كلًا من فنزويلا وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يومي 14 و20 نوفمبر القادمين.