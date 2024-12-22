بسبب تراجع برشلونة .. ريال مدريد يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن الصفقات الشتوية!

هذا ما تفكر فيه إدارة ريال مدريد

اتخذت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، قرارًا حاسمًا بشأن فترة الانتقالات الشتوية 2025، وذلك بعد تعثر برشلونة مؤخرًا، وعودة الميرنجي بقوة للمنافسة على الصدارة.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، قد أعلن خلال مؤتمرًا صحفيًا منذ أكثر من شهر، عن أنه سيتم حسم مسألة التعاقدات الشتوية، بعد مباراة إشبيلية، في ظل معاناته بسبب الإصابات.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، عن أن إدارة ريال مدريد، اتخذت قرارًا بعدم إبرام تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد الفوز في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الإيطالي، وتراجع برشلونة في الدوري الإسباني، مما سمح للفريق بالعودة للمنافسة على اللقب، ليتقرر الاعتماد على العناصر الموجودة حاليًا.

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كما شهد الشهر الأخير في ريال مدريد تطورات إيجابية تغلبت على أزمة الإصابات التي يُعاني منها الفريق، حيث حقق لقب كأس الإنتركونتينينتال، بالإضافة إلى توحيد غرفة الملابس بعد مرورها بحالة من التشتت، في ظل غياب القائد داني كارباخال.

هذا بالإضافة إلى اندماج النجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق بعد مروره بأسابيع صعبة، ليقدم أداءً أفضل خلال المباريات، بعدما حصل على دعم متزايد من زملائه بالفريق، وهو ما أشاد به مدربه أنشيلوتي.

وعلى الرغم من تلك الإيجابيات، إلا أن أنشيلوتي لا يزال يواجه مشكلة كبيرة وهي مركز الظهير الأيمن، بعد إصابة داني كارباخال، إذ يعتمد على لوكاس فاسكيز، ويعتمد الخصوم دائمًا على الضغط في الجبهة اليمنى التي يُعاني منها الميرنجي.

وأكدت الشبكة على أن إدارة ريال مدريد تدرك جيدًا تلك المشكلة، لأن لوكاس يعاني عندما يُطلب منه اللعب طوال الموسم في مركز الظهير الأيمن، خاصة وأنه غير متخصص دفاعيًا، ولم يكن لاعبًا أساسيًا في بداية الموسم، ليتم استكشاف خيارات بعد إصابة كارباخال، ولكنهم استبعدوا تلك الخيارات سريعًا.

السبب في ذلك يعود إلى صعوبة العثور على لاعبين مناسبين من حيث السعر والجودة، بالإضافة إلى خطط النادي لصيف 2024، حيث يُتوقع انضمام ألكسندر أرنولد. كما استكشفت الإدارة سوق المدافعين، لكن ظهور أسينسيو والدور الجديد لتشواميني أنهيا أي بدائل محتملة لسوق يناير.